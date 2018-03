Nicolò Federico Ferrari/ Uomini e donne: "Nilufar? Un colpo di fulmine per lei"

Nilufar Addati è la donna giusta per Nicolò Federico Ferrari, ex di Riccanza e attuale corteggiatore. Dalle lacrime alle cose in comune, ecco cosa racconta il giovane sulla tronista

15 marzo 2018 Hedda Hopper

Nicolò Federico Ferrari, Uomini e donne

Sul trono c'erano Sara Affi Fella e Nilufar Addati ma lui non ha avuto molti dubbi e sin dal suo arrivo in studio ha capito subito che la donna per lui era proprio la seconda. Un colpo di fulmine che ha colpito subito Nicolò Federico Ferrari spingendolo a dichiararsi per la bella napoletana e poi concentrarsi su di lei. Le etichette gli fanno paura ma ha imparato a lasciarsi scivolare addosso tutte le polemiche che lo hanno travolto al suo arrivo in studio. In molti erano convinti che il suo arrivo nel programma fosse legato solo alla sua voglia di apparire e di mettersi in mostra ma lui ha saputo dimostrare il contrario commuovendosi per le emozioni provate in esterna e impuntando i piedi quando la tronista ha mostrato il nervo scoperto con Lorenzo Riccardi, risultato? In molti si sono ricreduti su di lui e adesso non gli rimane altro che conquistare la donna dei suoi sogni. Di lei non può far altro che dire parole bellissime e questo fa nel nuovo numero di Uomini e donne Magazine in cui è presente una lunga intervista al corteggiatore.

LE COSE IN COMUNE E LA VOGLIA DI VIVERSI FUORI

Cibo, cultura e arte sono le cose che i due hanno in comune tanto che Nicolò sembra pronto a portarla a cena nel nuovo ristorante di Carlo Cracco o in un agriturismo nelle Langhe per bere vino e stare nella natura, proprio come piace a loro. Queste sono alcune delel cose che Nicolò racconta sorridendo quando si parla di scelta. Sembra che ormai la corsa sia a due e che Nilufar potrebbe scegliere proprio tra lui e Giordano: "Sono sicuro che il pubblico apprezza di più Giordano ma anche che Nilufar farà la sua scelta a prescindere da quello che vogliono gli altri". A quanto pare Nicolò ha le idee chiare non solo sulla tronista ma anche sul suo futuro: "Al momento non c'è la tv tra i suoi progetti a breve termine ma sicuramente il suo primo pensiero adesso è laurearsi in giurisprudenza". Questo basterà a Nilufar per lasciarsi convincere?

