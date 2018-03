Ossigeno/ Anticipazioni: Gizmodrome, Brunori SAS, Gipi e gli Afterhours protagonisti (oggi, 15 marzo 2018)

Ossigeno torna in onda oggi, giovedì 15 marzo, in seconda serata su Raitre: Gizmodrome, Brunori SAS, Gipi, insieme agli Afterhours, protagonisti della puntata.

15 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Manuel Agnelli

"Ossigeno", il programma condotto da Manuel Agnelli, torna in onda oggi, giovedì 15 marzo, su Raitre alle 23.10. Protagonisti della puntata saranno i Gizmodrome, Brunori SAS, Gipi e gli Afterhours, la band del padrone di casa. Il nuovo programma di Raitre, “Ossigeno” è realizzato da Arcobaleno Tre. Gli autori sono Manuel Agnelli, Paolo Biamonte, Massimo Martelli, Sergio Rubino, la direzione musicale è di Rodrigo D’Erasmo, la regia è affidata a Gaetano Morbioli e la direzione della fotografia è di Massimo Pascucci. “È stata una cosa molto naturale perché mi hanno invitato loro. Avevano un'idea molto precisa di me e mi hanno cucito il programma addosso. Poi ho partecipato anch'io perché non riesco a stare al mio posto" – ha dichiarato Agnelli ai microfoni di Radio 105 parlando del suo coinvolgimento come autore. Sul titolo del programma, invece, agnelli ha spiegato che rappresenta “un po' questo desiderio di aria, di apertura e di libertà che in televisione in questo momento manca".

OSSIGENO, LE ESIBIZIONI DELLA PUNTATA DEL 15 MARZO

I primi ospiti della nuova puntata di Ossigeno saranno i Gizmodrome, una super band formata da Stewart Copeland, il batterista dei Police, Adrian Belew, chitarrista di Frank Zappa, Talkin' Heads, David Bowie e King Crimson, Mark King, bassista e fondatore dei Level 42, e Vittorio Cosma, direttore musicale del gruppo nonché tastierista, produttore di spicco della musica italiana. Con i Gizmodrome, Manuel Agnelli si esibirà sulle note di “Don't Box Me In”, brano scritto da Copeland per la colonna di “Rusty il selvaggio”, il film di Francis Ford Coppola. Seguirà un’intervista a Brunori SAS che eseguirà, poi, insieme agli Afterhours, “La verità” e “Kurt Cobain”. Gli Afterhours, con la voce di Manuel Agnelli, poi, proporranno “Né pani né pesci” e “Shipbuilding”. Ultimo ospite della serata sarà lo strumentista e compositore Vincenzo Vasi.

