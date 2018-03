PAOLO CRIVELLIN / La prima notte d'amore con Angela Caloisi: "L'abbiamo aspettata tanto" (Uomini e donne)

Paolo Crivellin e Angela Caloisi e la prima notte d'amore dopo la scelta nel Trono Classico di Uomini e donne: le dichiarazioni al settimanale DiPiù dell'ex tronista.

15 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Paolo Crivellin e Angela Caloisi

Paolo Crivellin e Angela Caloisi sono ufficialmente una coppia da circa due mesi: dopo dubbi e incertezze, infatti, il tronista di Uomini e donne ha fatto la sua scelta in una cornice del tutto inedita per il programma di Maria De Filippi. Ha chiesto infatti che venisse affittata una villa per trascorrere del tempo che le sue corteggiatrici e alla fine ha preso la sua decisione, che è stata ufficializzata solo nel giorno della messa in onda del programma. Ma cos'è accaduto dopo quel romantico momento? A parlare della prima notte trascorsa insieme in un hotel di Roma ci ha pensato lo stesso Paolo, attraverso un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù nella quale ha precisato: "Eravamo in un albergo di Roma, era un misto di eccitazione, desiderio e paura di deluderci a vicenda. Con la prima volta si è sempre un po’ in ansia, non è così scontato che ci sia affinità fisica. Invece è andato tutto per il meglio. La prima notte l'abbiamo aspettata tanto, la desideravamo tanto".

PAOLO CRIVELLIN E ANGELA CALOISI: AMORE A GONFIE VELE

Paolo Crivellin ha svelato qualche particolare piccante della sua prima notte di passione trascorsa a Roma insieme ad Angela Caloisi, la sua corteggiatrice a Uomini e donne. Come lui ammesso tutto è andato per il meglio e, a quanto pare, anche la loro relazione proseguirebbe per il meglio. La coppia pubblica spesso foto insieme sui social network, dimostrando di essere inseparabile sia nella vita privata che in ambito lavorativo: non mancano infatti i servizi fotografici per la loro agenzia. E non mancano le pubbliche dichiarazioni di affetto da parte di entrambi. Solo qualche giorno fa, infatti, l'ex corteggiatrice aveva dichiarato su Instagram: "Voglio un amore spensierato, ecco cosa avevo chiesto. Avevo bisogno di sorridere, di essere felice, di non pensar troppo, di dare la mia dolcezza a qualcuno che la meritasse. Avevo bisogno di te. Mi hai reso il mondo più bello". Mentre Paolo, in occasione del compleanno della sua fidanzata, le ha fatto gli auguri così: "L'amore è quella cosa che tu sei da una parte io da un'altra e il mondo si accorge che ci amiamo. Auguri piccola"

