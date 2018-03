PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 15 marzo 2018 a LatteMiele: Acquario attenzione alla salute, Sagittario stanco

Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 15 marzo 2018. Analisi segno per segno: Acquario attenzione allo stato di salute, Sagittario stanco, Capricorno in difficoltà. Leone da Maggio si migliora.

15 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 15 MARZO 2018

Andiamo ora a vedere da vicino i segni zodiacali seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo dai segni di Ariete e Leone. Ariete: a volte non ci si rende conto che è il segno a spingere le persone attorno affinché possano cambiare qualcosa nella vita. Spesso si dà la colpa agli altri se la vita appare monotona. Questa tensione viene riversata sulle persone che vi sono vicine attraverso una forma di aggressività verbale. In amore può accadere che qualcuno non sia più convinto nel proprio sentimento. Dal punto di vista lavorativo ci sono state delle opportunità, ma Saturno, che è in opposizione, indica che queste non sono grandi opportunità. Leone: si muove qualcosa già da maggio, con un cambiamento abbastanza veloce. Comunque sia la primavera che l'estate saranno positive. Protagonisti i sentimenti dato che molte persone sono a vicine e regalano appoggio. Potrebbero arrivare delle soddisfazioni non da poco in questo periodo.

ACQUARIO ATTENZIONE ALLA SALUTE, SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni al top per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox. L'Acquario deve fare grande attenzione allo stato di salute perché è un periodo in cui si vivono un po' troppi acciacchi e sarebbe meglio prendersi un po' cura dello stato fisico. A volte sarebbe meglio riflettere prima di agire e solo nel campo sentimentale possono arrivare delle risposte. Il Capricorno si trova in una situazione simile perchè questo è il momento di rallentare e cercare di evitare di sentirsi a vivere situazioni molto complicate. C'è la necessità di fermarsi, cercando di essere sempre e comunque pronti nel gestire le forze fisiche. Il Sagittario è stanco, viene da un momento di grande nervosismo, ma probabilmente ci si può riprendere già da domenica che sarà una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Momento negativo per la Vergine che non si sentono al massimo in questo momento.

MIGLIORA LO SCORPIONE, CHI SALE E CHI SCENDE

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, giovedì 15 marzo 2018, andando a guardare chi sale e chi scende secondo quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e stelle. Sicuramente chi migliora in questo momento è lo Scorpione che non vede più la Luna in opposizione, ci sono delle novità interessanti che possono portare a un miglioramento graduale ma evidente. Il fine settimana sarà un crescendo anche per i Pesci che avranno la possibilità di mettersi in gioco sotto diversi punti di vista. Non si deve assolutamente però rischiare di scivolare e diventare vittima degli eventi. Bisogna ricordarsi che questo è il momento di agire. Chi scende è il segno dell'Acquario che se la vede con dei problemi di salute da analizzare con attenzione e anche quello del Sagittario che accusa stanchezza. Qualcosa non va per i Gemelli che ritornano a pensare a problemi che avevano preoccupato e non poco nel passato.

