PARKER/ Su Rai 4 il film con Jason Statham e Jennifer Lopez (oggi, 15 marzo 2018)

Parker, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 15 marzo 2018. Nel cast: Jason Statham, Jennifer Lopez e Clifton Collins Jr., alla regia Taylor Hackford. La trama del film nel dettaglio.

15 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film action in prima serata su Rai 4

NEL CAST JASON STATHAM E JENNIFER LOPEZ

Il film Parker va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 15 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola action che è stata diretta da Taylor Hackford, regista di fama internazionale che ha curato la regia di perle del cinema statunitense come The comedian, L'avvocato del diavolo e Rapimento con riscatto. Nel cast di attori protagonisti troviamo oltre a Jason Statham nei panni del protagonista, una grande star del cinema e della musica statunitense come Jennifer Lopez, che in Parker interpreta il personaggio di Leslie Rodgers. La Lopez è affiancata da altri grandi nomi del panorama hollywoodiano come Clifton Collins Jr., Bobby Cannavale, Wendell Pierce, Micah Hauptman e Kirk Baltz. L'intera trama è ispirata all'opera romanzata da Donald E. Westlake, noto scrittore americano. Tra i produttori esecutivi del film spicca il nome di Stratton Leopold, famoso per aver portato al successo Le avventure del Barone di Munchausen e Nata ieri. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PARKER, LA TRAMA DEL FILM ACTION

Il protagonista del film è Parker, un astuto e geniale ladro di professione che nel suo lavoro cerca di assecondare precisi precetti morali che gli impediscono di sottrarre denaro a poveri e persone indifese. Per uno strano scherzo del destino, un giorno decide di accettare la proposta di un pericolo criminale locale, Melander, prendendo parte ad un furto da mettere a segno presso un'importante fiera. Il bottino si preannuncia essere davvero molto interessante. Arriva il gran giorno ma qualcosa va storto e l'operazione della banda viene smascherata da un ignaro visitatore della fiera che viene freddata a brucia pelo da Melander, con grande disappunto di Parker che decide di abbandonare la banda. Ma Melander e i suoi compagni non accettano rifiuti e così riducono in fin di vita Parker, privandolo anche della sua parte di bottino. L'uomo riesce a salvarsi e giura vendetta verso gli uomini che lo hanno quasi ucciso...

