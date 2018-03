Paolo Crivellin e Angela Caloisi/ Uomini e donne: "La prima notte insieme? Naturale e bellissima"

Paolo Crivellin e Angela Caloisi si preparano per un futuro insieme fatto di convivenza a Torino e con un viaggio, in estate, a Bali, il loro primo insieme. Cos'altro hanno raccontato?

15 marzo 2018 Piera Scalise

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Era il cinque febbraio scorso quando Paolo Crivellin, dopo un lungo trono, ha deciso di scegliere la sua Angela Caloisi in una delle puntate più belle e intense di questa edizione di Uomini e donne. Il programma ha regalato al suo pubblico un'altra coppia e oggi racconta il "poi cosa successe" proprio nel secondo numero del suo magazine uscito oggi in edicola. I due raccontano di un rapporto che sta andando avanti a gonfie vele e che presto potrebbe portare ad una convivenza a solo un mese, o poco più, dal momento della scelta. Entrambi sono felici di come è andata tra di loro e anche dal momento in cui le telecamere si sono spente. Proprio Angela Caloisi, nella lunga intervista, racconta: "E' stato bellissimo". Sembra che la loro sintonia sia subito stata evidente e, a differenza di quanto si aspettava Paolo, si sono capiti sin da subito senza bisogno di aspettare oltre o di costruire qualcosa che potesse andare oltre quello che è successo in studio a Uomini e donne.

PAOLO CRIVELLIN E ANGELA CALOISI PRONTI PER UN VIAGGIO E LA CONVIVENZA

Paolo Crivellin racconta di un momento idilliaco di una società "che ha chiuso in attivo e senza momenti no". Ride il tronista raccontando i suoi primi momenti con Angela Caloisi che rilancia: "Mi ha reso felice e oggi sono talmente contenta da essere incredula". I due stanno già pensando ad un futuro insieme alla luce di questi primi momenti bellissimi e, in particolare, si parla già di una convivenza a Torino. A quanto pare Angela è pronta a lasciare la sua casa e la sua famiglia per seguire il tronista che rivela ai fan di essere pronti anche per il loro primo viaggio insieme "molto probabilmente a Bali la prossima estate". L'intervista si conclude con delle parole di affetto anche all'ex corteggiatrice Marianna con la quale non si è sentita rispetto all'attuale fidanzata: "E' una donna che stimo molto e che reputo interessante"

