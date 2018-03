Quinta Colonna/ Anticipazioni: il dibattito sulle future alleanze politiche dopo le elezioni (15 marzo)

Quinta Colonna, anticipazioni: ecco di cosa si occuperà Paolo Del Debbio durante il nuovo appuntamento in onda oggi, giovedì 15 marzo, nella prima serata di Rete4, tutti gli ospiti.

15 marzo 2018 Valentina Gambino

Quinta Colonna, anticipazioni

Questa sera, giovedì 15 marzo, in onda su Rete4 il nuovo appuntamento con Quinta Colonna: quali saranno gli ospiti di Paolo Del Debbio? In attesa di scoprire le anticipazioni sul programma, il celebre giornalista proprio di recente è stato l’ospite d’onore del tradizionale appuntamento conviviale dell’Associazione del Liberali Piacentini Luigi Einaudi. Durante la consueta cena che si è svolta al Ristorante Olympia di Niviano (Rivergaro), oltre al presentatore televisivo c’erano anche circa 300 persone con tanti amministratori locali e i neoeletti parlamentari del centrodestra Pietro Pisani, Tommaso Foti ed Elena Murelli. Oltre 300 piacentini doc, hanno preso parte della cena di autofinanziamento dei liberali. Del Debbio, nel corso della serata quindi, ha avuto anche modo di commentare le recenti elezioni e l’esito delle stesse: “Siamo in una situazione di blocco quasi totale, anche a causa di una pessima legge elettorale. Si devono mettere insieme forze che hanno culture politiche molto distanti, ma non è detto che qualcuno dall’esterno, come la maestra che in classe dice ‘tutti zitti’ e fa mettere in fila i bambini, imponga di mettersi insieme”.

Quinta Colonna, ospiti e anticipazioni

A partire dalle 21.10 quindi, tornerà su Rete4 il nuovo approfondimento televisivo dedicato alla politica con Quinta Colonna. Quali saranno gli ospiti ed i temi trattati in studio da Paolo Del Debbio? Scopriamolo tramite le nuove anticipazioni dell’appuntamento che vedremo in onda nel prime time. A pochi giorni dal verdetto delle urne, nella trasmissione ci sarà un ampio dibattito sulle future alleanze tra i partiti e le prossime elezioni dei presidenti di Camera e Senato. Prenderanno parte al talk show, tra gli altri, Alessandra Mussolini, la leghista Lucia Borgonzoni, il piddino Luigi Marattin e il sociologo Domenico De Masi. A seguire, il programma accenderà nuovamente i riflettori sulla spaccatura tra Nord e Sud Italia con ospiti in studio e contributi esterni in giro nelle piazze di varie città italiane.

© Riproduzione Riservata.