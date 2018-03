Rita Dalla Chiesa torna in TV/ “Amici? Pochi! Ricordo per il mio compleanno Mara Venier…”

Rita Dalla Chiesa torna in TV con "Ieri Oggi Italiani", programma di Maurizio Costanzo; nel frattempo si sfoga: “Amici? Pochi! Ricordo per il mio compleanno Mara Venier mi portò..."

15 marzo 2018 Valentina Gambino

Rita Dalla Chiesa

Una volta lasciato Forum, per Rita Dalla Chiesa pareva essersi aperta la nuova svolta televisiva con La7. Dopo mesi di lavoro dietro le quinte, anche in quel caso niente di fatto. La conduttrice – di fatto – è rimasta senza alcun programma ma, dopo una lunghissima pausa, finalmente sta per tornare. L’occasione arriva nuovamente da Mediaset, Rete4 per l’esattezza. Da lunedì 19 marzo infatti, l’ex moglie di Fabrizio Frizzi ritorna in pista con il programma dal titolo “Ieri Oggi Italiani”, trasmissione scritta da Maurizio Costanzo che racconterà l’Italia dai primi del '900 fino ad oggi. "Per me è un ritorno a casa - ha spiegato a Il Giornale - La lontananza dalla tv paradossalmente mi ha consentito di stare più vicina alla mia famiglia. E a sostenerla in momenti terribili (a novembre è morto suo genero, marito della figlia Giulia, ndr). Anche se appaio fragile io sono una donna forte, che ha superato tutte le tremende botte sui denti che il destino le ha riservato".

Rita Dalla Chiesa di confida: “Amici? Pochi!”

Rita Dalla Chiesa, in questo ultimo periodo, si è portata a casa più di qualche sofferenza. Anche dai presunti “amici” che durante i momenti peggiori, invece di starle vicino si sono allontanati in maniera definitiva. Per loro la conduttrice ha un chiaro messaggio: "Prima tutti cicci-cicci, e poi... Per carità: non sono una ragazzina e so che così va il mondo, ma riguardo alcuni di loro sono rimasta veramente, profondamente ferita". Ma per fortuna, non tutti si sono rivelati per quello che realmente sono ed infatti, alcuni colleghi, hanno dimostrato di aver costruito con lei rapporti solidi e profondi di stima e affetto: "Non posso dimenticare un mio compleanno, il 31 agosto, quando, con le pasticcerie chiuse e un acquazzone in corso, Mara Venier si presentò zuppa d'acqua e con una torta in mano. Anche con Antonella Clerici ci sentiamo: abbiamo le stesse idee su molte cose, anche lei è molto mamma, molto pratica. Ma nell'ambiente io ho sempre avuto pochi amici, pochissimi fedeli: Al Bano, Gianni Togni... La verità? Ho paura delle pugnalate alla schiena. Che prima o poi arrivano sempre".

© Riproduzione Riservata.