SERENA AUTIERI/ “Ho voluto ricreare in teatro il rapporto senza rete con il pubblico” (Celebrity Masterchef)

L’attrice partenopea Serena Autieri protagonista a Celebrity Masterchef Italia 2. I suoi successi a teatro con ‘La Sciantosa’ e nelle vesti della principessa del Galles, Lady D.

15 marzo 2018 Francesca Pasquale

Serena Autieri a Celebrity Masterchef Italia 2

Serena Autieri, artista poliedrica e attrice di successo di teatro, cinema e televisione varcherà le cucine di Celebrity Masterchef Italia 2 per contendersi il titolo di Celebrity Masterchef 2018. Per lei un impegno ulteriore di lavoro che l’ha vista in questi mesi protagonista a teatro con tantissimi spettacoli di successo. Primo fra tutti uno spettacolo scritto in maniera egregia da Vincenzo Incenzo, La Sciantosa e interpretato magistralmente da Serena Autieri che è stata la protagonista assoluta di one woman show in cui viene riletto in una chiave nuova e attuale il ruolo dei caffè chantant, veri protagonisti dei primi anni del Novecento con brani conosciuti e coinvolgenti. Proprio Serena Auteri ha voluto spiegare l’intento di questo spettacolo: “Tra una rima recitata e una lacrima intendo riportare al pubblico quelle radici poetiche e melodiche ottocentesche e quei profumi arabi, saraceni e americani che Napoli ha ruminato e restituito al mondo nella sua inconfondibile cifra. Ho voluto fortemente mantenere il clima provocatorio e sensuale di quei Caffè, e ricreare in teatro quel rapporto senza rete con il pubblico, improvvisando, battibeccando, fino a coinvolgerlo spudoratamente nella mossa, asso nella manica di tutte le sciantose”.

SERENA AUTIERI, PROTAGONISTA DEL PRIMO SPETTACOLO TEATRALE SU LADY D

Serena Autieri è stata anche la protagonista assoluta del primo spettacolo teatrale sulla principessa del Galles, Diana & Lady D, uno spettacolo ancora una volta scritto e diretto da Vincenzo Incenzo che ha fatto il suo debutto lo scorso mese di febbraio al Teatro Sistina di Roma. Come la stessa Autieri ha spiegato si tratta “di un inno all’amore, un canto all’essenza pura della vita e alla bellezza di ogni donna”. L’attrice partenopea si è perfettamente calata nel ruolo di Lady D, indossando la corona di un’icona quale è stata la principessa del Galles soprannominata da tutti Lady D ma allo stesso tempo ha saputo cogliere il suo lato più triste e malinconico con quel suo sorriso triste rimasto nell’immaginario collettivo. A Serena Autieri l’onore e l’onere di inscenare sul palco e senza alcuna rete, l’ultima notte della principessa del popolo, in una performance verbale e fisica realizzata egregiamente. Una serie di contrasti sorprendono il pubblico al quale viene mostrata l’infanzia difficile e allo stesso tempo una felice adolescenza, fino alle controversie della vita reale con l’erede al trono britannico. Una Serena Autieri perfetta che ha anche saputo anche cogliere il lato mondano e le apparizioni nella moda della principessa Diana fino al drammatico epilogo in cui perse a vita.

