STROGOFF/ Su Rete 4 il film con John Phillip Law (oggi, 15 marzo 2018)

Strogoff, il film in onda nel pomeriggio di Rete 4 oggi, giovedì 15 marzo 2018. Nel cast: John Phillip Law, Hiram Keller, Mimsy Farmer, alla regia Eriprando Visconti. Il dettaglio.

15 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST JOHN PHILIP LAW

Il film Strogoff va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 15 marzo 2018, alle ore 16.15. Una pellicola d'avventura che è stata distribuita anche con il titolo Michele Strogoff, corriere dello Zar e prodotta nel 1970. La regia è di Eriprando Visconti e con il soggetto tratto dal romanzo Michele Strogoff scritto dal grande Jules Verne nell’anno 1876 mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata alla versione cinematografica dallo stesso regista in collaborazione con Giampiero Bona e Ladislas Fodor. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Teo Usuelli, i costumi portano la firma di Maria Sotirova mentre il direttore della fotografia è Luigi Kuveiller. Nel cast sono presenti John Phillip Law, Hiram Keller, Mimsy Farmer, Delia Boccardo e Kurt Meisel. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

STROGOFF, LA TRAMA DEL FILM

Michele Strogoff è il capitano dell’esercito dello zar di Russia, Alessandro II. La Russia è un Paese che sta facendo i conti con la rivoluzione dei Tartari guidati dal principe Khan. Secondo quanto avuto modo di apprendere dalle proprie fonte di informazioni, lo zar scopre che i Tartari hanno messo nel proprio mirino la città siberiana di Irkutsk, guidata dal fratello dello Zar, il Granduca Dmitrij. Lo Zar ben sapendo l’importanza strategica della città, decide di mandarvi in aiuto la possente armata russa ed allo stesso tempo invia lo stesso Stragoff a Irkutsk con l’importante messaggio con il quale avverte il fratello dell’imminente attacco invitandolo a resistere quanto più possibile in attesa dell’arrivo dei rinforzi. Mentre Strogoff viaggia sotto le mentite spoglie di un mercante per non farsi catturare da eventuali spie tartare che potrebbe incontrare lungo il cammino, anche gli ufficiali di Khan stano cercando un modo per mandare in confusione la Russia ed in particolare inviando un finto messaggero dello zar allo scopo di far commettere al granduca qualche errore strategico. Strogoff nel suo avventuroso viaggio farà la conoscenza di una donna lettone sposata con un medico militare vicino ai tartari. Tra i due scoppierà un'appassionate storia d’amore che avrà un peso specifico piuttosto rilevante nella vicenda storica in quanto la stessa donna saprà aiutare Strogoff dopo che questi era stato catturato dai propri nemici e reso cieco. Sarà proprio la donna a guidarlo verso un accampamento russo dove riprenderà il comando dell’esercito guidandolo verso la città di Irkutsk dove sconfiggerà l’armata russa. Una volta terminata la missione contrariamente a quanto si erano riproposti, tra Strogoff e la propria amante non ci sarà alcuna storia d’amore con i due che proveranno a lasciarsi alle spalle le sofferenze di una guerra a dir poco drammatica.

