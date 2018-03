Sabrina Salerno / L'icona degli anni '80 compie cinquant'anni, ma il tempo sembra essersi fermato

Sabrina Salerno, la splendida icona degli anni '80 compie oggi cinquant'anni. Per lei però il tempo sembra essersi fermato, infatti è ancora splendida come ai tempi di Professione vacanze.

15 marzo 2018

Sabrina Salerno compie oggi 50 anni, ma la sua bellezza non è di certo sfiorita col passare del tempo. L'attrice e cantante è infatti una splendida cinquantenne che ancora oggi fa girare la testa agli uomini anche se questo non le interessa visto che è mamma e ancor prima moglie in una famiglia splendida. Lungo gli anni ha cambiato davvero moltissime volte look, risultando bellissima in qualsiasi connotazione e contesto si rendesse protagonista. Oggi non è più sempre presente come negli anni ottanta sul palcoscenico dello spettacolo, ma pronta sempre a nuove esperienze professionali e con una grandissima voglia di cantare. Sui social intanto colleghi e fan iniziano a farle gli auguri per un giorno splendido nel quale la donna è pronta a fare un salto di qualità anagrafico che però non si sente sulle spalle. Il tempo passa proprio per tutti, ma per Sabrina Salerno sembra essersi fermato a trent'anni fa.

LA VITA E LA CARRIERA

Sabrina Salerno è nata a Genova il 15 marzo del 1968, compie quindi oggi cinquant'anni. Fu scoperta negli anni ottanta da Claudio Cecchetto diventando in breve tempo un'icona in Italia e anche in tutta Europa. Da cantante ha venduto venti milioni di dischi, tra gli artisti del nostro paese con maggiore successo all'estero. Bellezza prorompente ha avuto un grandissimo successo anche nel cinema con apparizioni in film come Grandi Magazzini, Le foto di Gioia, Fratelli d'Italia e diversi altri. Tra questi tutti però ricordano che fu il volto di ''Sei un mito'' degli 883 nel film cantato Jolly Blue del 1998. Il successo di Sabrina Salerno si estende anche alla televisione dove prende parte a programmi come Grand Hotel e W le donne oltre a miniserie televisive come Professione Vacanze. Nel nuovo millennio ha deciso di ritornare a far sul serio con la musica, abbandonando un po' il ruolo di attrice e conduttrice.

