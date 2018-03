Sanremo Young 2018 / Finalisti, classifica ed eliminati: Toto Cutugno salva Leonardo De Andreis

La prima finale di Sanremo Young determina l'eliminazione di Ouiam e Rocco. Toto Cutugno salva Leonardo De Andreis, che raggiunge Elena, Raffaele e Luna tra i finalisti.

Sanremo Young 2018

La prima finale di Sanremo Young 2018 ha regalato grandi emozioni a tutti gli appassionati di musica. I talenti di Antonella Clerici si sono cimentati in una sfida equilibrata, che ha decretato una doppia eliminazione e quattro finalisti. Cominciamo quindi dai concorrenti che si sono aggiudicati un posto nella finale di venerdi sera: Elena, Raffaele, Luna e Leonardo De Andreis. Quest'ultimo ha rischiato grosso nello spareggio con Ouiam e Rocco, con Toto Cutugno che messo sotto pressione dalla Clerici ha dovuto prendere una decisione su chi eliminare. Prima di esprimere il suo voto, l'artista ha finto di abbandonare lo studio. Cutugno non voleva proprio saperne di distruggere i sogni dei ragazzi: "Claudio Baglioni le ha tolte per i grandi le eliminazioni, possibile che non si possa fare lo stesso?". La Clerici suda freddo quando Cutugno glissa sul nome, poi poco prima dei titoli di coda l'illuminazione: "Se le cose stanno così ho deciso chi salvare. Non posso eliminare Leonardo De Andreis". Ouiam scoppia in lacrime, Rocco incassa il colpo: per i due ragazzi, l'avventura sanremese è finita.

La classifica della prima finale

Andiamo quindi a scoprire la classifica della prima finale di Sanremo Young 2018. La graduatoria è stata divisa in due fasce colorate, ovvero blu e rossa. Elena, Raffaele e Luna sono stati i primi concorrenti ad aggiudicarsi il pass per la puntata di venerdì, mentre Leonardo De Andreis si è aggiunto dopo aver vinto lo spareggio con Ouias e Rocco. Le due eliminazioni hanno fatto rumoreggiare parecchio il pubblico dell'Ariston, che già nella scorsa puntata aveva espresso un certo dissenso per le decisioni dei vertici. Questa volta Cutugno è stato risparmiato dai fischi, al contrario di quanto accaduto a Carlo Conti. L'artista ha provato in tutti i modi a convincere la Clerici a modificare in corsa il regolamento, ma logicamente non è stato possibile. Adesso ci si domanda chi tra i concorrenti rimasti in gara sia il favorito alla vittoria. Sul web, i nomi di Luna e di Leonardo De Andreis continuano ad essere i più caldi. Non resta che attendere il verdetto finale.

Pareri social dopo il verdetto di Toto Cutugno

Il popolo del web si scatena contro Toto Cutugno e la direzione di Sanremo Young 2018 per l'eliminazione di Ouiam e di Rocco, in favore di Leonardo De Andreis. Il verdetto di Cutugno non ha pienamente convinto alcuni internauti, che continuano a criticare le decisioni dei giudici. Una telespettatrice ha provato a rincuorare Ouiam, uscita dal gioco tra le lacrime: "Non meritava affatto di uscire. Ha una voce bellissima e arriva molto di più di altri. Non deve arrendersi, la scelta di Cutugno è stata poco saggia". Un altro internauta, invece, mette in dubbio l'imparzialità dei giudici e allude ad un interenimento nei confronti di Leonardo: "Spero che abbia vinto per la bravura e non per le sue condizioni di salute". Alcuni commenti, come al solito, sono un po' duri e alcuni eccessivi. C'è però anche qualche utente che prova a distendere i toni: "Purtroppo le gare sono così. Non possono vincere tutti. Semplicemente viva la musica".

© Riproduzione Riservata.