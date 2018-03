Stefano Cigarini, Cinecittà World/ Chi è Il Boss in incognito della terza puntata

Stefano Cigarin di Cinecittà World è il boss in incognito della terza puntata della quinta stagione del popolare docu-reality di Rai2 con Gabriele Corsi, tutte le info.

15 marzo 2018 Valentina Gambino

Stefano Cigarini, boss in incognito

Questa sera, giovedì 15 marzo, sulla seconda rete di Casa Rai andrà in onda il terzo appuntamento con la quinta stagione di Boss in incognito, il docu-reality prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Gabriele Corsi, che in questa nuova edizione, così come avrete avuto modo di vedere già nelle precedenti due puntate, affiancherà ogni volta i boss nella loro avventura sotto copertura nei vari reparti della loro azienda. Protagonista di questa nuova puntata sarà Stefano Cigarini, amministratore Delegato di Cinecittà World, il parco divertimenti italiano dedicato al cinema e alla tv nato nel 2010 a Pomezia, vicino a Roma, presso gli Studi Cinematografici De Laurentiis. Cinecittà World occupa 200 dipendenti e ospita circa 250.000 visitatori l’anno. Durante la sua avventura in incognito, l’uomo avrà modo di fare la conoscenza di Michele, manutentore delle attrazioni, che gli farà comprendere dal vivo, tutti i brividi del parco e gli importantissimi aspetti dedicati alla sicurezza.

Stefano Cigarini, chi incontrerà stasera

Il viaggio di Stefano Cigarini, continuerà in incognito questa sera confrontandosi con Alessandro, che lo aiuterà a prendere per la gola i visitatori del parco divertimenti. Di seguito Prjska, la stalliera che lo avvicinerà al mondo dei cavalli, cercherà di istruirlo sulle cure e le attenzioni di cui necessitano gli animali per prepararsi alle varie esibizioni. In ultimo, il boss avrà il piacere di conoscere anche Nadia, che lo accompagnerà nella pulizia di tutto il parco e poi anche Andrea, uno degli attori dei sette spettacoli live offerti ogni giorno, che gli farà capire quanta passione ci voglia per far svagare gli ospiti di Cinecittà World. L’imprenditore è considerato il vero re Mida dei parchi divertimento in Italia. Ed infatti all’appello ci sono anche Zoomarine e Raimbow Magicland. Affariitaliani.it, ha incontrato l’uomo dal volto rassicurante, nel 2016 e, durante una intervista ha cercato di carpire tutti i segreti del suo successo e del suo straordinario talento e fiuto negli affari nel mondo del divertimento.

Il re Mida dei parchi divertimento

Cigarini, intervistato da Affari Italiani, aveva raccontato la sua strategia d’azione: “La strategia che intendo porre in essere è quella di far diventare Cinecittà World il parco di divertimenti focalizzato sul cinema e sulla TV dove il pubblico non sia solo spettatore ma attore attivo. Chi paga il biglietto ed entra nel parco entrerà fisicamente sul set di film, in un programma televisivo e dentro un cartone animato”. Il parco di divertimenti in passato è stato utilizzato anche per la realizzazione di alcuni film, ecco perché, chi ha visitato il luogo durante le riprese di alcune pellicole, ha avuto anche il piacere di vedere gli attori lavorare direttamente sul set. “Cinecittà World subirà una grande ristrutturazione che richiederà un grande sforzo finanziario”, aveva confidato poi l’imprenditore. E riguardo il parco divertimenti più bello al mondo, pareva non avere dubbi: “Sicuramente Universal Studios di Orlando. Loro hanno la “Diagon Alley, ispirata alla saga del maghetto Harry Potter che è un’attrazione di grande successo”. A questo punto, attendiamo di vederlo in “missione” nel corso della terza puntata di Boss in incognito.

© Riproduzione Riservata.