Steven Spielberg David alla carriera/ Il regista di The Post premiato per aver segnato la storia del cinema

Steven Spielberg David alla carriera: il regista di The Post premiato per aver segnato la storia del cinema internazionale. Quest'anno uscirà nelle sale Ready Player One.

15 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Steven Spielberg David alla carriera

Steven Spielberg riceverà l'ennesima gratifica di una carriera incredibile da regista. Infatti sarà premiato durante la 62^edizione dei David di Donatello con il David alla Carriera - Life Achievement Award. In merito a questo è intervenuta Piera Detassis che ha sottolineato: "Siamo davvero profondamente emozionati e anche onorati di consegnare il David dalla carriera a un artista come Steven Spielberg. Questi è stato tra i pochi che hanno realmente segnato la storia del cinema, plasmandola e riscrivendola secondo dei nuovi canoni". Un autore che ha messo tutti d'accordo grazie alla produzione di film davvero di ogni genere che sono andati ad abbracciare un target molto esteso. Al momento non sono arrivare le parole di Steven Spielberg stesso che non ha al momento rilasciato dichiarazioni e che probabilmente lascerà tutto per il momento in cui riceverà il premio tra le mani.

LA CARRIERA DA REGISTA

Steven Spielberg è nato a Cincinnati il 18 dicembre del 1946. Dopo numerosi cortometraggi e dopo aver lavorato in televisione debutta al cinema con il film Sugarland Expres nel 1974, anche se di solito i suoi amanti fanno iniziare la sua filmografia da tre anni prima quando esce il film per la tv Duel che diete seguito a molti emuli. La prima grandissima emozione della sua carriera arriva quando vince nel 1987 l'Oscar alla memora Irving G.Thalberg. Nel 1994 riesce a vincere l'Oscar come miglior film e miglio regista per Schindler's List e poi nel 1999 si ripete col premio alla regia per Salvate il soldato Ryan. Come tutti i più grandi registi che hanno fatto la storia Steven Spielberg ha avuto la forza di tagliare trasversalmente tutti i generi cinematografici, riuscendo a superarli e a dare vita a un genere tutto suo. Ha fatto innamorare tutti dei suoi film dai più piccoli per Et - L'extraterrestre, agli adolescenti grazie alla saga di Indiana Jones fino agli adulti per film commoventi e toccanti come Il colore viola.

© Riproduzione Riservata.