Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi/ Taroccamenti sul cibo: Elena Morali come Raz Degan?

Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi: dubbi su presunti taroccamenti della produzione in merito al cibo dato ai concorrenti. Elena Morali avvantaggiata?

15 marzo 2018 Emanuela Longo

Striscia la Notizia contro Isola dei Famosi

Striscia la Notizia non molla la presa ed anche questa sera dedicherà un nuovo servizio all'ormai attaccatissimo reality Isola dei Famosi 2018. Questa volta però non avrebbe nulla a che fare con la "svicolona" Alessia Marcuzzi né con il canna-gate che non vedrebbe più coinvolto solo Francesco Monte ma anche altri concorrenti (sempre secondo le accuse di Eva Henger). Stasera, infatti, si parlerà di "taroccamenti" che sarebbero accaduti in Honduras in favore di alcuni naufraghi piuttosto che di altri. Il Tg satirico di Antonio Ricci avrebbe raccolto la segnalazione di alcuni attentissimi telespettatori dell'Isola i quali avrebbero sollevato non pochi dubbi sul fatto che fino ad oggi la produzione del reality abbia potuto avvantaggiare in qualche modo alcuni concorrenti a scapito di altri. Il riferimento sarebbe al fatto che la stessa produzione avrebbe potuto far trovare del cibo ad una concorrente che contrariamente avrebbe dovuto guadagnarselo faticosamente. Dal fotogramma che anticipa il servizio sono due le protagoniste del filmato che verrà trasmesso da Striscia nella puntata in onda questa sera subito dopo il Tg5: Elena Morali e Nadia Rinaldi. La concorrente in questo caso che avrebbe avuto un trattamento di favore da parte della produzione sarebbe proprio l'ex Pupa immortalata con un pesce tra le mani. E' stato realmente il frutto della sua pesca faticosa o la produzione dell'Isola le ha dato un piccolo aiutino sperando che fossero gli spettatori ad abboccare all'amo?

IL PRECEDENTE CON RAZ DEGAN

Si torna a parlare di "cibo magico" all'Isola dei Famosi ed a farlo è sempre il Tg satirico condotto su Canale 5 dal duo siciliano Ficarra e Picone. Il sospetto è che il programma continui con i taroccamenti tentando così di prendere in giro i telespettatori. Il caso di Elena Morali presunta avvantaggiata rispetto agli altri concorrenti potrebbe avere dei precedenti. Proprio nelle passate puntate di Striscia, infatti, un caso simile era stato confermato da un'ex naufraga della passata edizione dell'Isola, l'ex velina e campionessa di ginnastica Giulia Calcaterra. L'ex concorrente del discusso reality di Canale 5 aveva sostenuto in una videochiamata con Valerio Staffelli che qualcuno avesse procurato del cibo a Raz Degan. Nel dettaglio si era parlato di un polpo "gigante" che però gli sarebbe stato fatto trovare già in acqua, pronto per essere ripreso nell'atto di tirarlo fuori dal mare. Magnolia, in quel caso, aveva favorito il vincitore dell'edizione passata? Questa sera si tornerà a parlare anche di questo nel corso della nuova puntata di Striscia la Notizia durante la quale prenderà la parola anche un esperto ittico che, dopo aver studiato attentamente i filmati sarà in grado di confermare i dubbi finora emersi.

