Striscia la notizia/ Boom di ascolti: oltre 6,5 milioni di spettatori, è il programma più visto della giornata

15 marzo 2018

Questa sera, giovedì 15 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ficarra e Picone. Ieri, mercoledì 14 marzo, lo storico programma di Mediaset è stato il programma più visto dell’intera giornata con 5.170.000 telespettatori e il 19.45% di share. Alle 21.24, Striscia ha registrato un picco di ascolti di oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori (6.592.387), pari al 24.68% di share. Tra i servizi più seguiti quello di Cristiano Militello che ha sottoposto al Var l’Isola dei famosi: “Dopo il servizio di #Striscialanotizia mi aspetto delle scuse a Eva da parte di TUTTI, Marcuzzi compresa” e “Tanto di capello a #striscialanotizia! L'avevamo capito che hanno fumato ma questo negare fino alla morte li ha portati veramente al ridicolo! Basta prese per il c**o!”, hanno scritto due utenti su Twitter. “Dopo tutto il tempo passato dietro il #cannagate , #Striscialanotizia cambia ufficialmente nome in Rolla la Notizia”, ha scherzato un altro internauta.

Luca Abete ricorda Loris Borghi

Sulla sua pagina Facebook, Luca Abete ha ricordato l’ex rettore dell’Universitò di Parma Loris Borghi, che ieri si è tolto la vita. “Talvolta mi tocca usare questo strumento per brutte notizie. Lex Rettore delluniversità di Parma Loris Borghi ci ha lasciati. Ricorderò le sue parole umili e appassionate nei confronti degli studenti. Le passeggiate nei corridoi a parlare di progetti e iniziative per valorizzare lofferta formativa per i ragazzi. E sarà eterna la mia gratitudine per aver creduto in me tanto da volermi conferire il titolo di Professore ad Honorem della sua Università! Grazie a nome di tutti…”, ha scritto l’inviato, promotore della campagna “Non ci ferma nessuno” che fa tappa nelle università italiane. Prima docente e poi preside della facoltà di Medicina dell'ateneo parmigiano, era stato eletto rettore nel 2013. Aveva lasciato la guida dell'istituzione il maggio scorso a seguito dell'indagine Pasimafi che lo vedeva coinvolto in quanto accusato di abuso d'ufficio.

