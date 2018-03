THE ORVILLE/ Anticipazioni del 15 marzo 2018: le paure segrete di Alara

THE ORVILLE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 15 marzo 2018, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Orville, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "Tempesta di fuoco". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la Orville riceve un altro incarico dai superiori: raggiungere il pianeta Lopovius e prelevare un archeologo di grande importanza. Il pianeta infatti è interessato da un annoso conflitto fra due diverse razze, ma Ed (Seth MacFarlane) e Kelly (Adrianne Palicki) realizzano troppo tardi che l'esperto è Durilio (Rob Lowe). La tensione diventa subito insopportabile, soprattutto per Ed che non riesce a dimenticare quanto accaduto in precedenza. A complicare le cose un nuovo evento: Ed trova Kelly a letto con Durilio per la seconda volta. Nel frattempo, Alara (Halston Sage) cerca di mitigare gli attriti fra i due diversi tipi di alieni che affermano di essere gli unici veri abitanti di Lapovius, i Bruidiani e i Navariani. Ed riesce però a prendere ancora un po' di tempo ed a rimandare ogni discussione al giorno successivo, nella speranza di trovare una soluzione.

Più tardi, Kelly rivela ad Alara di essere sicura di essersi innamorata di Durilio. Quest'ultimo invece mostra il proprio lavoro a Ed, riuscendo a stravolgere la sua opinione nei suoi confronti. Il Capitano alla fine lo invita persino a bere qualcosa insieme in un secondo momento. Nel frattempo, Claire (Penny Johnson Jerald) si presenta in modo inaspettato nella camera di Yafit, cedendo alla fine alla sua corte spietata. Di fronte agli occhi stupiti di Malloy (Scott Grimes), Ed nega qualsiasi tipo di coinvolgimento emotivo con Durilio, nonostante si stia preparando all'appuntamento in modo particolare. Poco dopo, Ed decide di ignorare le richieste pressanti di una delle fazioni in lotta, preferendo concentrarsi sul suo appuntamento. Scopre però che Durilio si trova già in compagnia di Kelly. Mentre quest'ultima e Ed entrano in competizione, Bortus (Peter Macon) cerca di limitare i danni con i Bruidian. Alara inizia a sospettare qualcosa, ma viene avvisata che entrambe le razze di alieni minacciano di rompere la tregua. Scopre alla fine da Durilio che la sua pelle sta rilasciando dei feromoni per via del calore annuale e che sia Ed che Kelly sono stati colpiti al suo arrivo. Dopo aver capito di poter fermare la guerra grazie alla sostanza della sua pelle, Durilio rivela a Kelly che anche il loro primo incontro potrebbe essere avvenuto durante il suo calore.

ANTICIPAZIONI DEL 15 MARZO 2018, EPISODIO 10 "TEMPESTA DI FUOCO"

Il Tenente Payne rimane intrappolato sotto alcuni detriti durante una tempesta di plasma ed infine muore a causa dell'esitazione di Alara. Ed rifita tuttavia le sue dimissioni e la spinge invece di affrontare la sua pirofobia per scoprirne le cause e motivo per cui non ha salvato il militare. Scopre così che quando era bambina si era addormentata fra le braccia della madre durante un incendio e che le sue grida riuscirono a svegliare in tempo la donna, che riuscì a portare in salvo tutta la famiglia. Poco dopo, la Orville inizia a notare alcuni strani fenomeni, come un ragno gigante che divora Malloy ed alcune versioni killer di Claire e Isaac. Si scopre così che Alara si trova in realtà in un programma realizzato da Isaac ed in grado di simulare qualsiasi paura.

