TRUE JUSTICE - LA CONFRATERNITA/ Su Cielo il film con Steven Seagal (oggi, 15 marzo 2018)

True Justice - La confraternita, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 15 marzo 2018. Nel cast: Steven Seagal e Megan Ory, alla regia Wayen Rose. La trama del film nel dettaglio.

15 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Cielo

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Il film True Justice - La confraternita va in onda su Cielo oggi, giovedì 15 marzo 2018, alle ore 21.15. Una pellicola d'azione che rappresenta il nono e il decimo episodio della serie di True Justice, la pellicola è il diretto proseguimento di True Justice - Giustizia letale. Nel cast ritroviamo Stevan Seagal, protagonista di tutti gli episodi di True Justice, che come accaduto per la maggior parte di tutti gli altri film della serie figura anche nel cast di sceneggiatori e produttori del film. Come accaduto per entrambe le stagioni di cui si compone True Justice, Wayen Rose torna dietro la macchina da presa, dirigendo un cast praticamente identico al film precedente. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TRUE JUSTICE - LA CONFRATERNITA, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film si sviluppa Seattle, città messa a ferro e fuoco da alcune gang criminali rivali che si sfidano apertamente, usando la metropoli come sfondo delle loro scorribande. La città si Seattle attraversa un periodo molto difficile per via dell'arrivo in città di bande criminali provenienti dal Giappone, che intendono innescare una vera e propria guerra di potere con i boss locali per il controllo degli appalti edilizi e del traffico di stupefacenti. Prima che la situazione possa sfuggire definitivamente di mano la polizia di Seattle deve necessariamente correre ai ripari. Per farlo decide di affidare la missione alla squadra speciale guidata da Elijah Kane che ha il compito di abbattere l'organizzazione criminale giapponese e l'MS13, la banda locale che semina morte e distruzione da mesi. Il piano che Kane intende mettere in atto prevede che parte dei suoi uomini si infiltrino in entrambe le organizzazioni, così da evitare che le bande possano allearsi ed accrescere il loro potere. L'operazione si rivelerà essere complessa e metterà a dura prova l'abilità sul campo dello stesso Kane.

© Riproduzione Riservata.