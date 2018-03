UN POSTO AL SOLE / Anticipazioni 15 marzo: la sorprendente proposta di Niko a Susanna

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 15 marzo: Susanna fa una proposta clamorosa a Niko riguardo il loro futuro insieme. Quale sarà la sua reazione?

15 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Rai 3 trasmetterà oggi una nuova puntata di Un posto al sole, la soap ambientata a Palazzo Palladini a Napoli. Si ripartirà questa sera dal legame tra Diego e Patrizio: anche se il primo ha cominciato a provare dei sentimenti per Rossella, resta comunque dell'idea di dover mettere il fratello in primo piano, evitando che lui possa soffrire. Sarà così che questa sera vedremo i due figli di Raffaele sempre più uniti, mentre Rossella sarà costretta a fare i conti con questa nuova realtà, che la farà apparire agli occhi dei telespettatori di Upas sempre più confusa e nervosa. Sono molti infatti i commenti sui social network secondo i quali la giovane appare poco più di una ragazzina viziata alle prese con una cotta adolescenziale. Altri invece sperano di vederla al fianco di Diego, convinti che Patrizio debba farsi da parte, essendo lui la vera causa dei problemi con la vicina di casa. Il triangolo ha comunque ancora molto da svelare: l'inaspettata storia d'amore tra Rossella e Diego fiorirà una volta per tutte?

UN POSTO AL SOLE: LA PROPOSTA DI SUSANNA

Mentre Rossella dovrà fare i conti con questo inaspettato triangolo sentimentale, tra gli abitanti di Palazzo Palladini terranno banco altri problemi. Il ritorno di Alberto ha confermato come l'avvocato non sia affatto cambiato e a nulla sono valsi i tentativi di Roberto di mettere in guardia Sandro sulle vere intenzioni dell'uomo. La scoperta di alcuni documenti secondo i quali il settore velistico dei cantieri potrebbe essere presto dismesso, spingerà Sandro e il suo subdolo zio a prendere una decisione che potrebbe cambiare le sorti dell'azienda. Cosa si inventeranno questa volta? Il rapporto tra Niko e Susanna è stato caratterizzato da diversi alti e bassi, che hanno portato la coppia a separazioni e ricongiungimenti. Ma oggi la bella avvocatessa avrà per il suo fidanzato una proposta davvero sorprendente che riguarderà il loro futuro insieme. Di cosa si tratterà? Arriverà per loro il momento di cominciare una convivenza?

