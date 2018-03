UNA VITA / Fernando rinuncia a Teresa? Ursula ha un consiglio per lui (Anticipazioni 15 marzo)

Anticipazioni Una Vita, puntata 15 marzo: Ursula mette in guardia Fernando, dicendogli che Teresa lo sta solo usando per raggiungere i suoi scopi. Lui rinuncia al suo amore?

15 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Non mancheranno i colpi di scena nella puntata di Una Vita, che Canale 5 trasmetterà oggi a partire dalle ore 14:10. Dopo avere assistito divertiti alla cena a casa Valverde, i telespettatori vedranno gli ospiti separarsi a causa di un misterioso rumore sopraggiunto dalla cucina: spaventati da quanto accaduto, Susana e Liberto faranno ritorno nel loro appartamento salutando il padrone di casa mentre Rosina si intratterà ancora a chiacchierare con Arturo, lasciando inevitabilmente Liberto alle prese con la gelosia nei suoi confronti. Troverà il coraggio di confessare i suoi sentimenti pur di evitare di perderla per sempre? In ospedale le condizioni di salute di Cayetana miglioreranno a vista d'occhio, dopo la sfuriata di cui è stata protagonista alla sartoria. Eppure, considerando che ha dovuto intervenire la polizia per riportarla alla ragione, Fabiana sarà molto preoccupatata per le sorti della figlia: dopo quanto accaduto, infatti, Cayetana potrebbe esseere ritenuta incapace di intendere e di volere, tolta dall'affidamento a Teresa e portata in una casa di cura.

UNA VITA: URSULA METTE IN GUARDIA FERNANDO

Nell'episodio odierno di Una Vita, proseguirà il periodo felice (uno dei pochi) per Mauro e Teresa. Quest'ultima, dopo essersi resa conto dei rischi corsi dall'amato, ha deciso di non rinunciare a lui per nulla al mondo. La coppia apparirà felice e innamorata come non mai, anche se nuovi problemi potrebbero essere all'orizzonte per loro. Ursula, infatti, metterà in guardia Fernando, dicendogli di fare attenzione a Teresa: se lui prova dei veri sentimenti per l'amica, lei lo sta solo usando per raggiungere i suoi scopi. Quale sarà la reazione del benefattore del patronato? L'esibizione del coro dei bambini alla Deliciosa sarà un grande successo e Servante sarà molto soddisfatto per il risultato ottenuto. L'uomo, dopo la partenza di Paciencia, è sembrato solo l'ombra di se stesso ma ora potrebbe finalmente riprendere in mano le redini della sua vita, proprio grazie all'aiuto dei suoi amici e di questa nuova iniziativa.

