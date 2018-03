Umberto Guidoni/ "La concorrente che temo di più è Orietta Berti" (Celebrity Masterchef 2)

Umberto Guidoni, Celebrity Masterchef 2: l'ex astronauta sarà uno dei concorrenti della seconda edizione della versione vip del famoso cooking show di Sky Uno.

L'astronauta Umberto Guidoni sarà uno dei concorrenti della seconda edizione di Celebrity Masterchef, la versione del cooking show di Sky Uno dedicata ai vip. Alla vigilia della partenza della nuova edizione, dove ritroveremo i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, Umberto Guidoni ha rilasciato un'intervista al settimanale Spy con la quale ha commentato quest'esperienza televisiva. L'astronauta ha esordito, svelando alcune curiosità in fatto di cibo da consumare durante le missioni nello spazio: "Un tempo si mangiavano le pillole. Quando le missioni sono diventate più lunghe, i piatti precotti sono migliorati con il tempo, c'è un'ampia scelta e gli astronauti italiani hanno potuto portare in orbita anche cibi portati da casa. Ai miei tempi, mi sono dovuto accontentare dei cibi della Nasa e l'unica concessione era il parmigiano". Guidoni, quindi, ha descritto nel dettaglio le modalità di cottura dei cibi nello spazio: tutto consisteva nell'iniettare acqua all'interno di una confezione e scaldarla.

UMBERTO GUIDONI E GUALTIERO MARCHESI

Umberto Guidoni ha dichiarato che il piatto migliore che ha mangiato durante una missione nello spazio sono stati i maccheroni al cheddar, un piatto di pasta più americano che italiano. Gli astronauti di oggi, quindi, possono godere di piatti nettamente migliori rispetto al passato: l'invidia di Umberto Guidoni, però, riguarda soprattutto il caffè. Ai suoi tempi, infatti, l'astronauta aveva a disposizione soltanto il caffè americano che, per un italiano, non è propriamente il massimo. A Celebrity Masterchef, vedremo l'astronauta romano alle prese con piatti "veri". La sua specialità è un classico della cucina italiana, nella fattispecie, di quella romana: la carbonara, ovviamente, con il guanciale, ci tiene a precisare l'astronauta 63enne. Per quanto concerne la cucina gourmet, invece, Guidono ha ammesso di non essere un gran frequentatore di ristoranti ma ha manifestato la propria stima nei riguardi di Gualtiero Marchesi, dichiarando di ispirarsi vagamente anche a lui. L'astronauta, con le dichiarazioni successive, ha parlato di quelli che saranno i suoi rivali a Celebrity Masterchef.

GUIDONI: "TEMO ORIETTA BERTI"

Umberto Guidoni ha ammesso che la concorrente che teme di più è Orietta Berti. Di seguito, troviamo i motivi: "Orietta Berti appartiene ad una generazione dove si cucinava molto in casa e proviene da una terra, l'Emilia, dove si mangia molto bene. Ma anche gli uomini si difendono". Nella sua vita, Umberto Guidoni può annoverare anche un'esperienza in politica: nel 2004, l'astronauta è stato eletto nel parlamento europeo nelle file dei Comunisti Italiani. Guidoni, nella fattispecie, ha fatto parte della Commissione Ambiente e Ricerca. Dopo quest'esperienza, l'astronauta ha chiuso definitivamente questa parentesi. Guidoni ha motivato la decisione di entrare in politica con le seguenti dichiarazioni con le quali ha terminato l'intervista : "Dallo spazio, sembra tutto più bello ma vedi anche gli effetti della mano dell'uomo come gli incendi, lo smog e non riesci a vedere le cose belle come i monumenti e le grandi opere. Per questo ti viene voglia di tornare sulla terra e di fare qualcosa: è una delle ragioni che mi hanno spinto a fare politica".

