Uomini e Donne/ Gemma Galgani tra amore e lavoro: "Il teatro mi rende giovane e mi tiene in forma"(Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Non solo Giorgio Manetti e lo studio di Canale 5 per Gemma Galgani: il grande amore della dama è il teatro!

15 marzo 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Non c'è solo Uomini e Donne e la ricerca dell'amore nella vita di Gemma Galgani. La nota dama del trono Over ha una grandissima passione che è la sua vita oltre che il suo lavoro: il teatro. Quando infatti Gemma non è nello studio di Canale 5, mira delle critiche di Tina Cipollari, si immerge nella quotidianità della sua Torino e del suo lavoro. Gemma Galgani, per chi non lo sapesse, è la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino e tutti coloro che hanno il piacere di assistere ad uno spettacolo in tale struttura ha anche la fortuna di incontrare Gemma, sempre sorridente e cordiale con i clienti. Ai microfoni di Nuovo Tv, Gemma ha dichiarato: "Amo il mio lavoro, mi tiene giovane nello spirito, mi riempie di entusiasmo e contribuisce a darmi un aspetto più piacevole".

GEMMA GALGANI: "ECCO COME MI TENGO IN FORMA"

È ancora grazie al suo lavoro che Gemma Galgani riesce a tenersi sempre in splendida forma, come lei stessa conferma al noto settimanale: "Devo stare molte ore in piedi, cammino tanto e questo movimento aiuta la mia forma fisica". Una donna dinamica che mai si scoraggia, anche di fronte a ripetute accuse in studio da parte di Tina Cipollari e delusioni d'amore. In studio per lei, che ha deciso stavolta di chiudere per sempre con Giorgio Manetti, sono arrivati due nuovi cavalieri pronti a conquistare il suo cuore: Giocondo e Gino, uomini che la dama ha accolto con grande gioia e con la voglia di conoscere. Che possa essere uno di loro la sua nuova fiamma o comunque colui che riuscirà a farle dimenticare per sempre Giorgio? Staremo a vedere....

© Riproduzione Riservata.