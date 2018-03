Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Ida contro Riccardo: una confessione importante! (15 marzo)

Uomini e Donne, oggi 15 marzo 2018 in onda la seconda parte del Trono Over. Lite tra Gianni Sperti e Anna Tedesco; Ida Platano ancora furiosa per Riccardo

15 marzo 2018 Anna Montesano

Ida a Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne continua con la seconda parte del Trono Over. La puntata di ieri si è conclusa con l'ingresso in studio di un'ex dama del programma, Federica Pirri, tornata solo per fare una segnalazione su Anna Tedesco. Oggi si prosegue proprio da qui e dal desiderio di Federica di fare chiarezza sul rapporto tra Anna e Giorgio. La dama conferma i sospetti di molti: tra loro c'è più di un'amicizia e sarebbe stata proprio la Tedesco, nel corso di una conversazione, a confermare che tra loro ci sono stati anche dei baci "nascosti". Parole che scatenano la furia di Gianni Sperti che, nella puntata di oggi, sbotterà contro Anna, invitandola a dire una volta per tutte la verità. Anna rimane però sulla sua versione, così come Giorgio che si esprime poco sulla vicenda.

TUTTO FINITO PER VALTER E FEDERICA

Chiusa la discussione su Anna Tedesco e Giorgio Manetti, che anche oggi coprirà una buona parte della puntata, al centro dello studio tornano Ida e Riccardo. Un nuovo confronto per la dama e per il cavaliere che, ancora una volta, non si conclude per il meglio e vede la Platano lasciare lo studio, seguita da Riccardo. Un'altra conoscenza si conclude nello studio di Uomini e Donne: Valter e Federica prendono il centro della scena per comunicare che la frequentazione si ferma qui. Non è scattata la scintilla tra i due: ricordiamo che Federica aveva deciso di chiudere con Sossio Aruta proprio per frequentare Valter che, prima di lei, usciva con Anna Tedesco. Si conclude poi con nuove conoscenze in studio.

