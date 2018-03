VALERIO FAYNA SPINELLA/ Dal calcio ai fornelli, ecco chi è il giornalista di Sky (Celebrity Masterchef Italia)

Valerio Fayna Spinella è uno dei volti noti del mondo di Sky inerente al calcio. Nella sua vita, però, sta per entrare il programma Celebrity Masterchef.

All'interno del programma televisivo Celebrity Masterchef Italia 2 c'è l'imbarazzo della scelta per ciò che concerne il mondo vip: si va dagli ex sportivi agli attori senza soluzione di continuità. Tra i tanti, ovviamente, c'è chi è più e meno vip, se così possiamo dire: alcuni sono immediatamente riconoscibili, mentre con altri è innegabile che si faccia più fatica. Un volto che non è proprio noto a tutti è certamente quello di Valerio Spinella, detto da tutti comunemente fayna (proprio così, con la y). Chi possiede Sky e ama il calcio certamente lo conosce visto che è uno dei volti abbastanza noti inerenti al mondo del pallone, dato che Valerio segue eslusivamente questo sport che è di certo il più amato dagli italiani. Se dunque avete Sky e siete appassionati di Serie A non potrete non riconoscere Valerio Fayna Spinella, che passerà quindi dal mondo dei calciatori a quello non meno arduo dei fornelli. E con la severità dei giudci di Masterchef non c'è certamente da scherzare.

LA PASSIONE PER IL CALCIO

Valerio Fayna Spinella è sempre seduto su una sedia e molto spesso la sua bassa statura ha colto in inganno i telespettatori. Alcuni, infatti, hanno ritenuto che il giornalista fosse affetto da una forma di nanismo, ma ovviamente le cose non stanno affatto così: Valerio Fayna Spinella è solo molto basso, niente di più. E' un classe 1982, ha quindi 35 anni, e fa parte della squadra di Sky dal 2006; può quindi vantare una esperienza più che decennale in una piattaforma importante. La sua esperienza, come abbiamo già ribadito, è esclusiva al mondo del calcio, sia su Sky che su altre reti televisive con cui ha saltuariamente collaborato. Ricordiamo, a tal fine, che nel 2016 ha condotto su Tv8 un programma intitolato Gol Collection, allargando quindi la propria esperienza professionale anche in altre reti. Una piccola curiosità: stranamente Valerio Fayna Spinella non possiede alcun account Facebook, mentre è un assiduo postatore su Twitter e su Instagram.

