VALERIO SCANU/ “A Maria De Filippi devo molto ma non si può essere schiavi di una persona per sempre”

Valerio Scanu, Maria De Filippi: il cantante sardo sta per pubblicare un nuovo libro autobiografico che si intitolerà Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary.

15 marzo 2018 Fabio Morasca

Valerio Scanu, nuovo libro autobiografico (Web)

Valerio Scanu è pronto per la pubblicazione di un nuovo libro autobiografico. Il cantante sardo, ex concorrente di programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi, Tale e Quale show e L'Isola dei Famosi, pubblicherà un nuovo libro intitolato Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary. Il libro sarà disponibile a partire dal prossimo 15 marzo. Il nuovo libro del cantante 27enne sarà suddiviso in 26 capitoli. Ogni capitolo riguarderà un argomento o una persona sul quale Valerio Scanu sarà sincero al 100%. A Il Messaggero, il cantante ha ovviamente confermato che la Zia Mary del titolo è Maria De Filippi, la conduttrice del talent show che l'ha lanciato. Valerio Scanu ha dichiarato che i rapporti con la De Filippi, al momento, non sono sereni: "A Maria devo molto, sono una sua creatura, non lo rinnego. Sarei un ingrato se non lo riconoscessi. Ma non per questo bisogna rimanere schiavi a vita di un percorso o di una persona. Ci sono stati dei momenti in cui sono rimasto deluso. Io ho lottato con sacrificio per continuare ad avere un posto nella musica. E l'ho fatto solo grazie a me stesso".

VALERIO SCANU RINGRAZIA BEPPE VESSICCHIO

Valerio Scanu ha sempre detto quello che pensa e ha dichiarato che la sua sincerità, in alcune occasioni, gli ha causato dei guai. Ad esempio, durante il famoso periodo del serale di Amici che portò all'esclusione di Morgan dal programma, Valerio Scanu criticò tutti i personaggi che si mostrarono troppo "servili" nei riguardi della De Filippi. Valerio Scanu non si è pentito delle sue dichiarazioni ma ha affermato che la vicenda è successivamente passata in mano agli avvocati. Nel libro, Valerio Scanu ha ringraziato Beppe Vessicchio. Il celebre direttore d'orchestra ha ricoperto un ruolo fondamentale per la crescita artistica del cantante: "Quello con Beppe Vessicchio, il mio maestro. Quando arrivai a "Bravo, Bravissimo" ero semplicemente il figlio di un muratore e di una commessa. Tutti mi dicevano, non arriverai mai, qui vincono solo i raccomandati. Lui invece ha creduto in me e mi è rimasto accanto. Non avevo mai studiato musica e vinsi il programma". Riguardo gli haters, infine, Scanu ha dichiarato che sono "sfigati che non hanno una vita".

© Riproduzione Riservata.