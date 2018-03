Valter e Federica/ Uomini e Donne: per la dama il rapporto è "freddo", conoscenza al capolinea?

Al trono over di Uomini e Donne la conoscenza tra Valter e Federica è giunta al capolinea? Per la dama il rapporto con il cavaliere è "troppo freddo". Chiuderà la conoscenza?

15 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Maria De Filippi conduce “Uomini e Donne”

La scorsa settimana, al trono over di Uomini e Donne, la dama Federica aveva rivelato di non voler continuare la conoscenza con Sossio Aruta, per dedicarsi a quella con Valter. Il calciatore non aveva accolto di buon grado la decisione della dama di conoscere un altro cavaliere, cosa di cui non era a conoscenza. Inoltre Sossio rivela che Federica ha usufruito delle sue lezioni di ballo latino nella sua stanza d’albergo. La dichiarazione ha incuriosito gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ma Federica ha negato che ci sia stato altro oltre le lezioni. Tina sostiene che Valter non sia l’uomo giusto per Federica. Maria De Filippi chiede a quest’ultima come si trovi con Valter: “Molto bene!”, ha risposto la dama. Valter risponde per le rime alle insinuazioni di Tina: “Dalle mie parti si dice “l’acqua quieta sfonda i ponti!”…”. I fan del programma hanno difeso il cavaliere: “Un'altra bassezza della puntata è lanciare il messaggio che Valter è spento (solo perché almeno fino a qui è stato rispettoso e galante) quando invece vengono giustificati reietti come Giorgio Domenico e Sossio” e “In un parterre con uomini schifezza come Giorgio, Sossio, Angelo, Domenico e Riccardo, Valter è una boccata d'aria fresca, Valter non deludere!”, hanno scritto due urenti su Twitter.

Per la dama il rapporto è freddo

Sui social alcuni utenti hanno commentato con ironia la frequentazione tra Valter e Federica: “Valter è felicissimo, da quando sente la Biondina” e “Valter con la ragazza giovane sembra in Paradiso”. Non sono mancate critiche: “Che delusione Valter che esce con questa cubista troppo cresciuta”. E battute sul cavaliere: “Valter sembra uscito da CentoVetrine” e “Ditemi quello che volete ma VALTER con la V non si può vedere #uominiedonne”. Nella puntata di oggi, giovedì 15 marzo, del trono over di Uomini e Donne - come rivela un video di Witty tv - Federica dirà che per lei il rapporto con Valter è un po’ freddo. Maria De Filippi le chiederà: “Lo inviti ad avere un cambio di atteggiamento o non vuoi più frequentarlo?”. Per scoprire la risposta della dama basterà sintonizzarsi su Canale 5 alle 14.45!

