ANIME NERE/ Su Rai Movie il film con Peppino Mazzotta e Barbara Bobulova (oggi, 16 marzo 2018)

Anime nere, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 16 marzo 2018. Nel cast: Peppino Mazzotta e Barbara Bobulova, alla regia Francesco Munzi. La trama del film nel dettaglio.

16 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST BARBARA BOBULOVA

Il film Anime nere va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 16 marzo 2018, alle ore 23.35. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 2014 dal regista Francesco Munzi, che aveva già diretto in precedenza dei lungometraggi e nel 2018 è stato dietro la macchina da presa della miniserie tv Il miracolo. Il film è ambientato per la maggior parte in Calabria ed è tratto liberamente dall'omonimo romanzo di Gioacchino Criaco. Gran parte degli attori sono non professionisti, l'interprete principale che recita nel ruolo di Rocco è Peppino Mazzotta, noto al grande pubblico perché veste i panni dell'ispettore Fazio nella fiction di successo Il Commissario Montalbano. Nel cast figura anche l'attrice Barbara Bobulova, vincitrice del David di Donatello nel 2005 con il film Cuore Sacro. Anime Nere ha avuto numerosi riconoscimenti e ha partecipato al Festival Internazionale del Cinema di Venezia dove ha vinto il Premio Pasinetti, inoltre ha ricevuto 9 David di Donatello, 3 Nastri d'Argento e 2 Ciak d'Oro. Il film è stato distribuito anche a livello internazionale con il titolo Black Souls. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ANIME NERE, LA TRAMA DEL FILM

Rocco, Luigi e Luciano sono tre fratelli calabresi, il cui padre è stato ucciso tanti anni prima in una faida tra clan. Ognuno di loro ha preso una strada diversa. Luigi è diventato trafficante di droga ma vive lontano dall'Italia; Rocco è diventato uno stimato imprenditore e finge di non sapere cosa fa suo fratello, ma ha fatto fortuna grazie ai suoi soldi sporchi. Luciano è l'unico che è rimasto in Calabria, dove conduce una vita modesta da agricoltore e vorrebbe tanto dimenticare il passato. Non la pensa così però suo figlio Leo, il quale volontariamente riaccende la guerra tra faide facendo tornare Luigi, il quale vorrebbe chiudere la faccenda una volta per tutte ma viene ucciso in un agguato. Allora anche Rocco decide di tornare, e il destino della famiglia verrà così definitivamente sancito.

