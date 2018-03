Amici 2018 verso il serale / Zic fuori? Le parole di Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco non lasciano speranze…

16 marzo 2018 Valentina Gambino

Amici 17, serale 2018: chi ci sarà?

In attesa che il serale di Amici 17 prenda ufficialmente forma il prossimo mese, nella scuola più amata d’Italia continuano le lezioni e non mancano di certo le critiche. Zic è uno dei protagonisti più talentuosi della nuova edizione ma anche per questo, il più “bersagliato” dai professori. Rudy Zerbi e Carlo di Francesco per esempio, non discutono il talento ma di contro, preferirebbero – da sempre – che il ragazzo lasciasse interpretare le sue canzoni da altri e si muovesse nel ruolo di autore. Lui ovviamente ha mostrato insofferenza in più di una occasione, cercando di chiarire il suo punto di vista. Difficilmente Zic potrà arrivare al serale ma, nonostante questo, le discussioni con i docenti continuano ad essere una costante a favore di camera. Ed infatti, proprio Zerbi e Di Francesco pensano che il giovane allievo interpreti le canzoni tutte allo stesso modo e con la stessa intensità: che novità potrebbe portare al serale in partenza? Nella scuola infatti, per i maestri di canto potrebbero esserci talenti ben più meritevoli al posto in prima fila, da Einar, Irama, Biondo ed Emma (probabilmente i quattro nomi che arriveranno alla fase finale).

Zic fuori dal serale?

Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi quindi, hanno voluto raggiungere Zic per commentare con lui la sua performance. Il cantante ha eseguito il brano “Alla mia età” di Tiziano Ferro, durante lo scorso sabato pomeriggio, in diretta con Maria De Filippi. “Questa esibizione non solo non è stata incisiva ma tutto hai fatto tranne che lasciare il tuo segno. Tu ci dovresti far arrivare le emozioni ma noi non siamo mai riusciti a entrare in nessuna delle cover che hai fatto”, afferma Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi è sembrato d'accordo con lui: “Se tu canti tutto uguale, a me cosa fai capire? Perché mi racconti storie diverse allo stesso modo? La realtà dei fatti è che tu non sei in grado di interpretare le canzoni”. Zic pensa di non meritare le critiche ricevute dai professori e si sfoga con alcuni amici della scuola: "L'idea su di me non è cambiata. Hanno detto ‘Anna' l'hai cantata uguale ad ‘A mano, a mano' e ‘A mano, a mano' l'hai cantata uguale a ‘Alla mia età'. A parte che non è vero. Non è che io mi metto lì a studiare a tavolino come cantarla. Io canto e fine. Canto come mi sento di cantare quel pezzo in quel momento".

