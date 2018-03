Angelina Jolie innamorata / Lui è Garrett Hedlund: “Un Brad Pitt più giovane!”, le ultime indiscrezioni

Angelina Jolie di nuovo innamorata? Lui è l'attore Garrett Hedlund: “Un Brad Pitt più giovane!”, riferiscono fonti anonima di gossip, ecco le ultime indiscrezioni.

16 marzo 2018 Valentina Gambino

Angelina Jolie di nuovo innamorata: ecco chi è lui

In molti speravano ancora che la coppia formata da Angelina Jolie e Brad Pitt, dopo la dolorosa separazione potesse nuovamente riunirsi ed invece... gli estimatori dei Brangelina stanno per fare apparire sui loro volti una smorfia di dolore visto che l'attrice a quanto pare, avrebbe un nuovo amore. Lui è l'attore Garrett Hedlund. Il 33enne è diventato famoso ad Hollywood anche per il suo ruolo da protagonista nella pellicola dal titolo "On The Road", adattamento del romanzo di Jack Kerouac "Sulla strada", girato da Walter Salles nel 2012. La notizia sarebbe stata diffusa in anteprima da Radar Online, il sito di gossip infatti, riferisce la novità e parla di palpitazioni d'amore per la bellissima 42enne che in passato, di certo ha sofferto più di qualche pena per il suo affascinante Brad. In passato il nuovo amore di Angelina Jolie era stato fidanzato con Kirsten Dunst ed era rimasto al suo fianco per quattro anni.

Angelina Jolie di nuovo innamorata: ecco chi è lui

Dopo la fine della relazione con Kirsten Dunst, anche il cuore di Garrett Hedlund sembra pronto ad un nuovo amore. Lui e Angelina Jolie si sono conosciuti per la prima volta sul set di “Unbroken”, pellicola che data il 2014, diretta proprio da lei. Secondo ciò che riferiscono le prime fonti di gossip, pare che già da quell’incontro, i due si siano piaciuti fin da subito ma naturalmente all’epoca, l’attrice premio Oscar era ancora impegnata con Brad Pitt. E quindi… niente di fatto! Recuperando il passato, i due si sarebbero nuovamente ritrovati per fare accendere il fuoco della passione. L’attore dagli occhi azzurri, sarebbe entrato nelle grazie della Jolie tanto che avrebbero: “iniziato a scambiarsi email e poi sono passati ai messaggi per arrivare a un incontro a cena - ha rivelato una fonte anonima al sito di gossip -. È Garrett che sta facendo tutte le mosse! Da parte sua Angelina è incredibilmente lusingata e si sta godendo le attenzioni di Garrett. È come avere accanto un Brad più giovane e passionale. Sarebbe una bella rivincita romantica per lei!”.

© Riproduzione Riservata.