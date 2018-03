Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Mattino 5: "L'intervista? Solo un grido di aiuto"

Dalla voglia di maternità al matrimonio, Anna Tatangelo ha mollato gli ormeggi ma le polemiche non mancano, Gigi D'Alessio prenderà le sue parti? Ecco i dettagli

16 marzo 2018 Hedda Hopper

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

Dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi non si poteva non parlare di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. A Mattino 5, Federica Panicucci lancia l'argomento della giornata ovvero l'intervista che la cantante ha rilasciato a Vanity Fair. A detta della conduttrice, l'intervista è stata travisata visto che tanti passaggi erano onesti dal punto di vista intellettuale e forse ci sono sfumature di cui non tutti hanno colto l'essenza: "Io l'avrei sposato e lo risposerei... ho sperato che mi venisse a prendere...". In quattordici anni su D'Alessio e la Tatangelo si è detto davvero di tutto ma forse quella della cantante è soprattutto una richiesta d'aiuto. Paolo Giordano, ospite in studio, è sicuro che le parole di Anna Tatangelo siano bellissime e siano da cogliere come una grande dichiarazione d'amore per permettere agli uomini privi di grinta, di affrontare le cose di petto e darsi "una svegliata". Anna Tatangelo ha lanciato l'amo in attesa del ritorno del suo compagno?

"UN CASO UNICO IN ITALIA"

Gli ospiti in studio sono convinti che quello della cantante sia un grido d'aiuto e quello che ha detto non è niente di complicato e di stravolgente così da far saltare sulla sedia i figli di Gigi D'Alessio. Il critico Paolo Giordano non ha dubbi: "Qualsiasi cosa abbia fatto, è sempre stata massacrata. E' un caso unico in Italia, lei ha tanti fan ma scatena delle reazioni pazzesche, è un evento inspiegabile". La cosa è legata alla fine del matrimonio tra il compagno e sua moglie? Spesso si è parlato di lei come una rovina famiglie, ma cosa c'è di vero? Le parole di Ilaria d'Alessio scorrono sullo schermo e gli opinionisti presenti in studio sono convinti che l'intervista sia una palla al balzo che lei ha voluto cogliere per dire quello che non ha mai potuto dire magari eccedendo nelle parole e nel suo intervento oscurato oi su Instagram. Cosa succederà adesso?

© Riproduzione Riservata.