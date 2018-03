Avengers: Infinity War / Video trailer, nuove rivelazioni da parte dei fratelli Russo sul film in uscita

Avengers: Infinity War, video trailer. Nuove rivelazione da parte dei registi i fratelli Russo sul film sui supereroi che uscirà alla fine del mese di aprile prossimo.

16 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Grande attesa per l'uscita di Avengers: Infinity War, ma qual è la trama del film? Gli Avengers si erano divisi dopo la fine del film Captain American: Civil War, diretto sempre dai fratelli Russo, ma ora ci saranno degli stravolgimenti molto interessanti. Questi infatti si uniranno ai Guardiani della Galassia con un preciso obiettivo e cioè combattere Thanos. Quest'ultimo infatti vuole dominare l'Universo e per questo sta cercando di fare di tutto per impossessarsi delle sei Gemme dell'infinito. Sicuramente l'attesa sale per le grandi rivelazioni fatte proprio dai fratelli Russo in merito alla presentazione del nuovo trailer uscito oggi. La sensazione è che ci troveremo di fronte a un film senza precedenti, questo perché ci saranno diverse scene ancor più esplosive di quanto visto fino a questo momento, soprattutto dal punto di vista degli effetti speciali.

LE NUOVE RIVELAZIONI DEI FRATELLI RUSSO

In occasione dell'uscita del nuovo trailer del film "Avengers: Infinity War" è il momento di scoprire ancora nuovi particolari grazie ai fratelli Russo registi di questa pellicola. Tra le sorprese ci sarà la presenza di sequenze davvero mastodontiche, addirittura superiori a quanto visto fino a questo momento. Inoltre una delle novità è legate al fatto che il sequel avrà solo dei collegamenti marginali dal punto della trama rispetto a questo. Thor si prenderà il palcoscenico e sarà a sorpresa tra i protagonisti principali. Inoltre saranno diverse le specifiche tecniche che ci giungono oggi come ad esempio il fatto che ovviamente saranno girati entrambi in IMAX e sono state utilizzate macchine da presa ARRI, le stesse identiche utilizzate nel film Captain American: Civil War sempre di Anthony e Joe Russo. Lo strepitoso cast è stato ancora una volta ribadito con la presenza di grandi attori come Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson e Robert Downey Jr tra gli altri.

