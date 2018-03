BABEL/ Su Rai Movie il film con Brad Pitt e Cate Blanchett (oggi, 16 marzo 2018)

Il film Babel va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 16 marzo 2018, alle ore 21,10. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Alejandro González Iñárritu. Il cast del film è composto da attori di grande successo come Brad Pitt (Richard Jones) e Cate Blanchett (Susan Jones) che sono i due principali protagonisti del filone narrativo primario, attorno al quale se ne dipanano molti altri. Babel è infatti un film corale basato su un soggetto scritto dal romanziere Guillermo Arriaga, che con questo lavoro termina quella che ha definito Trilogia della morte. Gli altri due film che ne fanno parte sono Amores Perros (2000) e 21 grammi (2003). Babel valse a Iñárritu il premio per la miglior regia a Cannes e vinse anche un Oscar e un Golden Globe. Brad Pitt, anziché prendere parte a questo film, avrebbe dovuto recitare in The departed - Il bene e il male (2006) di cui era anche produttore. Preferì però prendere parte a Babel perché da sempre era un grande fan del regista e aveva sempre desiderato poter lavorare con lui. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BABEL, LA TRAMA DEL FILM

Richard e Susan sono due coniugi americani che stanno facendo un viaggio in Marocco. La loro non è propriamente una vacanza: la coppia ha perso di recente il terzogenito morto all'improvviso in culla. La tragedia ha segnato i due che si stanno allontanando sempre di più. Alla loro vicenda se ne intrecciano altre tre, quella della loro tata messicana, che in loro assenza porta i due bambini restanti della coppia in Messico per un matrimonio, quella di una ragazza sordomuta che si vende agli uomini per dimenticare la sua solitudine, quella di un pastore che affida il suo gregge ai figli, consegnando loro un fucile con il quale il più giovane dei due ferirà Susan. Alla fine, tutte le vicende si ricomporranno.

