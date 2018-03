BEAUTIFUL / Anticipazioni 16 marzo: Eric cede alle pressioni di Sheila Carter?

Anticipazioni Beautiful, puntata 16 marzo: Eric continua ad assecondare Sheila Carter, mentre Quinn è sempre più preoccupata per le sorti del marito...

16 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Quali conseguenze avrà il ritorno di Sheila nella vita di Eric? Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto il patriarca Forrester cercare di mantenere le distanze con la ex moglie, dubitando di tutte le sue azioni a partire dal soggiorno nello stesso hotel. Ma ancora una volta la dark lady ha dimostrato di avere più di qualche ascendente nei confronti dell'ex marito tanto che lui si è rivolto proprio a lei, chiedendole di recarsi a villa Forrester a recuperare alcuni importanti medicinali. È qui che ieri è avvenuto l'incontro - scontro con Quinn: la gioielliera ha sorpreso la sua rivale in amore e ha scoperto che solo lei è a conoscenza del vero domicilio di Eric. Eppure, il suo tentativo di essere informata di tale luogo non ha avuto nessun esito: la Carter ha mantenuto la promessa fatta al suo ex, evitando di rivelare il nome dell'albergo e mandando su tutte le furie la Fuller.

Beautiful: Sheila e Quinn allo scontro ma...

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio Sheila e Quinn saranno protagoniste di un duro faccia a faccia a villa Forrester: la Quinn sarà furiosa, convinta della pericolosità della sua rivale in amore e preoccupata riguardo la salute del marito ma le sue richieste non avranno nessun esito. La dark lady più terribile della storia della soap americana non tradirà Eric e, al contrario, lancierà pesanti accuse contro colei che lo ha deluso, baciando Ridge. Dopo l'uscita di Sheila dalla villa, Quinn sarà in preda al panico: constaterà con i suoi stessi occhi quanto Sheila sia pericolosa, motivo per cui Eric potrebbe avere già ceduto alle sue lusinghe. L'uomo correrà un grave pericolo e anche Ridge verrà informato della necessità di agire quanto prima per evitare che possa accadere il peggio. Insieme alla trama principale legata a Sheila, assisteremo anche al primo incontro tra Sally e Caroline. Quest'ultima si recherà alla Spectra Fashions insieme a Douglas, ma le presentazioni ufficiali saranno un vero disastro...

