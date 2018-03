BELEN RODRIGUEZ/ Di nuovo in Qatar insieme ad Andrea Iannone: amore a gonfie vele per la coppia

Belen Rodriguez ha seguito di nuovo Andrea Iannone, come aveva già fatto qualche settimana fa. E mentre il pilota è in pista, lei si gode il mare e la spiaggia.

16 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

La relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone prosegue per il meglio: la coppia è inseparabile e approfitta di ogni occasione per trascorrere insieme ogni momento libero. La conferma, per chi avesse ancora dei dubbi, è arrivata dalle ultime immagini pubblicate dalla modella argentina su Instagram. In esse appare in tutto il suo splendore in spiaggia, con un panorama da sogno in sottofondo (clicca qui per vedere la foto). E se anche non ha chiaramente precisato a location nella quale si trova, tutto fa pensare che si trovi proprio in Qatar. Le motivazioni di questo suo nuovo viaggio sono chiare: la showgirl ha seguito di nuovo Andrea Iannone in Asia Minore, poiché il pilota della Suzuki sarà impegnato il prossimo weekend nella prima prima gara della nuova stagione di MotoGp. Nulla spaventa Belen quando si tratta di recarsi in qualche spiaggia lontana. E anche se si trovava in Qatar due settimane fa, ha ripreso l'aereo e si è rimessa al seguito di Iannone in compagnia anche di mamma Veronica e del figlio Santiago.

Belen Rodriguez: in progetto un figlio con Andrea Iannone

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono inseparabili, si trovino essi in una spiaggia del Qatar o a casa, alle prese con la vita di tutti i giorni. La coppia, che sta insieme ormai da due anni, non ha negato i propri progetti nella recente intervista alla rivista Chi attraverso i giornalisti d'eccezione Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Sebbene la modella abbia negato di essere in attesa di un bambino, come le riviste di gossip avevano ipotizzato nei giorni scorsi, ha chiaramente ammesso di essere intenzionata ad allargare famiglia insieme al suo nuovo compagno. Se fino a qualche mese fa sia lei che Andrea avevano chiaramente ammesso di non voler fare passi azzardati, questa volta il tenore delle loro parole è ben diverso. Belen ha infatti dichiarato che Santiago non rimarrà solo (vorrebbe altri due figli) e che, se crescerà la sua pancia, non si tratterà solo di qualche chilo di troppo. La lieta novella è dunque vicina?

