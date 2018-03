Ballando con le stelle 2018/ Nasce l'amore in pista? Cristina e Luca, Giaro e Lucrezia nel mirino del gossip

Ballando con le stelle 2018: nasce l'amore tra concorrenti e maestri? Beccati insieme Cristina Ichi e Luca Favilla, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando.

16 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle 2018

Scoppia l’amore a Ballando con le stelle 2018? Forse. Del resto, già nelle precedenti edizioni sono nati diversi amori, in primis quello tra Natalia Titova e Massimiliano Rosolino che, non solo stanno ancora insieme ma hanno anche due figli. Dopo la prima puntata, il pubblico ha già notato un certo feeling tra alcuni maestri e concorrenti e la conferma arriva dalla pagine del settimanale Oggi che ha beccato insieme Cristina Ich e Luca Favilla, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. La prima coppia si è concessa prima una passeggiata e poi una cena durante la quale si sono scambiate coccole e tenerezze. Stesso copione per Giaro e Lucrezia beccati a passeggio nella notte prima di sparire dietro il cancello di un palazzo. Tra una lezione e l’altra, tra una prova e l’altra, dunque, è già scattata la scintilla? Il ballo, del resto, rappresenta un ottimo modo per conoscersi e flirtare. Tra le due coppie nascerà davvero l’amore? In attesa di scoprirlo, i fans sono già pazzi di Cristina e Luca, considerati i più belli della nuova edizione di Ballando con le stelle.

ALDO GRASSO ATTACCA MILLY CARLUCCI

In attesa della seconda puntata di Ballando con le stelle, il critico televiso Aldo Grasso attacca Milly Carlucci, rea di puntare soprattutto sulle polemiche piuttosto che sulle esibizioni dei concorrenti. A detta di Aldo Grasso, la conferma arriverebbe proprio dai protagonisti della trasmissione, scelti dalla conduttrice. Il riferimento è alla giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillelmo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. " È una macchina da guerra, fredda, spietata, il contraltare di Maria De Filippi. Fate caso alle persone che sceglie come protagonisti: basti guardare la giuria, le polemiche scaturite. Il programma non è tanto basato sulle esibizioni", scrive Grasso sul Corriere "ma sulle polemiche che i ballerini suscitano con la giuria. È un programma di intrattenimento con seguito di polemiche. Milly sa fare i suoi calcoli e mette in piedi uno spettacolo commerciale, che però va sulla Rai”.

© Riproduzione Riservata.