Barbara d'Urso condurrà il Grande Fratello?/ "Riunione in corso a Cologno": Belen Rodriguez pare superata

Barbara d'Urso condurrà il Grande Fratello? A Cologno si discute della prossima edizione del reality ed in serata potrebbe giungere l'attesa proposta, accetterà?

16 marzo 2018 Emanuela Longo

Barbara d'Urso condurrà il Grande Fratello?

Sarà Barbara d'Urso a condurre la prossima edizione del Grande Fratello? Una risposta certa potrebbe arrivare solo nelle prossime ore, di sicuro, al momento, ci sarebbe una riunione in corso proprio in quel di Cologno tra la Carmelita nazionale e Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche Mediaset. Al centro dell'incontro, una clamorosa proposta che sarà avanzata proprio alla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. E' questa la bomba lanciata nel pomeriggio odierno dal blog televisivo DavideMaggio.it e che potrebbe davvero svelare l'arcano sul nome ancora incerto di chi sarà alla guida della prossima edizione "Nip" (o quasi) del reality più longevo e spiato del piccolo schermo nostrano. A quanto pare, Barbara d'Urso avrebbe preso parte all'importante riunione in Viale Europa subito dopo aver salutato il pubblico di Canale 5, al termine della puntata di Pomeriggio 5 di oggi. La proposta è certamente allettante e la signora dell'ammiraglia Mediaset ha sempre manifestato un forte legame al programma che ha condotto con successo per ben tre edizioni consecutive, dalla quarta alla quinta, subito dopo le prime due condotte da Daria Bignardi, prima di passare il testimone ad Alessia Marcuzzi. Dalle edizioni da lei condotte emersero alcuni personaggi come Floriana Secondi e Serena Garitta entrambe arruolate proprio nelle sue trasmissioni, rispettivamente nel ruolo di opinionista e inviata.

LA PRECEDENTE SMENTITA E GLI ULTIMI RIFIUTI

Barbara d'Urso non ha mai nascosto una certa riconoscenza ma anche un forte affetto nei confronti del reality Grande Fratello. La dimostrazione arriva ogni settimana, nel corso di Domenica Live, durante la quale la conduttrice sfoggia puntualmente uno degli abiti indossati durante la conduzione del programma che ha visto varcare la Porta Rossa da parte di decine di concorrenti. Non è escluso, dunque, che Carmelita possa accettare la proposta che a quanto pare le sarà avanzata nella riunione di stasera, sebbene solo qualche mese fa avesse smentito l'eventualità proprio in diretta tv nel corso della sua trasmissione Pomeriggio 5, quando replicò alle numerose voci sul suo conto: "Leggo che tutti quanti scrivono che condurrò, se mai ci fosse, il Grande Fratello non Vip: no, non è così. Non condurrò il Grande Fratello dopo quello Vip". E' pur vero che, probabilmente, all'epoca non le era ancora stata avanzata la proposta ufficiale anche se la stessa d'Urso aveva declinato gentilmente quella di condurre il Capodanno in diretta. "Ho declinato l’invito proprio perché siamo concentrati su un altro tipo di prima serata", aveva detto. Barbara, dunque, si accinge a riservare un altro "no" all'azienda? Questa volta potrebbe lasciarsi convincere riempiendo così il vuoto lasciato scoperto dopo il recente rifiuto della candidata numero uno, Barbara Palombelli e di Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip. Ed anche Belen Rodriguez, a quanto pare, sarebbe ufficialmente fuori dai giochi.

