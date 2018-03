CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2/ Eliminati e pagelle prima puntata: Laura Barriales con la gallina da 4

La prima puntata di Celebrity Masterchef Italia 2 si chiude con ben tre eliminazioni. Il talent si era aperto con una sorpresa per i concorrenti, che anziché godersi un party in loro onore, si ritrovano a cucinare. Cinque di loro ricevono il grembiule nero per il piatto proposto e affrontano un pressure test in due manche con protagonista la gallina. Laura Barriales si arrende però quando si tratta di spennare e togliere le viscere all’animale e viene quindi eliminata. Stessa sorte tocca poi a Umberto Guidoni per il peggiore piatto. Con la prova esterna si accende una sfida tra Lorenzo Amoruso e Daniele Tombolini, che vede vincere l’ex arbitro. L’ex calciatore decide di salvare Andrea Lo Cicero dal pressure test e rischia anche di uscire di gara: viene però eliminata Barbara Alberti che fa peggio di lui. Dunque in gara ci sono ora nove vip pronti a lottare tra loro.

LE PAGELLE

Vediamo ora le pagelle della puntata. Voto 4 alla prova della gallina del primo pressure test: ci mancava solo che venisse chiesto ai concorrenti di rincorrere una gallina e di spezzarle il collo. Vedremo se la prossima settimana verrà chiesto di togliere la pelliccia a un coniglio solo perché lo facevano i nostri nonni. Detto questo, Laura Barriales che impreca in spagnolo e prova a spennare una gallina con uno straccio davanti alla bocca passerà probabilmente ai Nuovi mostri di Striscia la notizia, ma merita un 4 per essersi arresa. Cosa che invece non fa Margherita Granbassi, che da vera campionessa non molla nemmeno davanti alla difficoltà di un test che mette alla prova lo stomaco: voto 8. La sfida tra Daniele Tombolini e Lorenzo Amoruso sembra poter animare le prossime puntate del talent: voto 7- e per il momento ex arbitro in vantaggio. Orietta Berti, voto 6,5: con le sue canzoni rallegra i compagni di avventura e fa sfoggio di gran serenità. Spiace vedere eliminata Barbara Alberti, capace di portare un tocco di cultura, con parole ed espressioni piene di fascino e sfoggiando sempre un sorriso. Che fa anche scattare sulla bocca degli altri concorrenti. Insomma, un’intellettuale che non annoia affatto, anzi! Voto 8 per lei, ma non per i suoi piatti.

