Cake Star/ Anticipazioni: Katia Follesa e Damiano Carrara a Cagliari per una sfida avvincente (16 marzo 2018)

Cake Star torna in onda oggi, venerdì 16 marzo, in prima serata su Real Time: Katia Follesa e Damiano Carrara sbarcano a Cagliari per eleggere la migliore pasticceria della città.

16 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Cake Star - Katia Follesa e Damiano Carrara

Oggi, venerdì 16 marzo 2018, in prima serata su Real Time, torna la sfida più dolce della televisione italiana. Katia Follesa e Damiano Carrara conducono un nuovo appuntamento di Cake Star, il nuovo reality in cui tre pasticceri accettano di sfidarsi per conquistare il titolo di miglior pasticceria della città. Si tratta di una sfida estremamente dolce nel corso della quale i tre sfidanti devono tirare fuori tutto il loro talento dolciario per portare a casa il titolo. Tra specialità, dolci tradizionali e location eleganti e al tempo stesso uniche, i tre pasticceri si sfideranno senza esclusioni di colpi per arrivare al titolo e al premio finale. Solo il miglior pasticcere, infatti, sarà eletto il Cake Star della puntata portando a casa anche un premio di in denaro di 2000 euro. In ogni puntata, i tre pasticceri si sfidano per conquistare il palato dei giudici e degli stessi avversari che assegnano un punteggio da o a 5. Ogni pasticcere viene giudicato per la pasticceria, il cabaret delle paste e il "pezzo forte". In base al punteggio finale, verrà eletta la migliore pasticceria della città.

CAKE STAR SBARCA A CAGLIARI: LE PASTICCERIE PROTAGONISTE

Dopo Verona, Katia Follesa e Damiano Carrara, in questa nuova puntata di Cake Star arrivano a Cagliari. A sfidarsi saranno le seguenti pasticcerie: Coccodi di via Santa Margherita a Cagliari, la Dolce vita di via San Benedetto a Cagliari, Giambastiani a Selargius. Lo staff della pasticceria Coccodi, nei giorni scorsi, aveva annunciato la propria partecipazione sui social: “Non ce l’abbiamo proprio fatta a mantenere il segreto. Abbiamo partecipato a #CakeStar, il programma di Real Time che fa tappa nelle pasticcerie più rinomate d’Italia! Per noi è stato un onore oltre che un’esperienza bellissima. La puntata andrà in onda nel mese di marzo e per ora è tutto quello che possiamo svelarvi”. Quale sarà, dunque, la miglior pasticceria di Cagliari? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la messa in onda della puntata. Dopo Cagliari, Cake Star sbarcherà a Napoli per l’ultimo appuntamento.

