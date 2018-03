Carolyn Smith contro il tumore/ Video, "il cancro è rientrato, ma lo sbatto fuori: non mi conoscete"

Carolyn Smith dichiara guerra al cancro: su Instagram, pubblica un video con cui annuncia l'inizio delle nuove cure tirando fuori tutta la sua rabbia. Il sostegno dei fans.

16 marzo 2018 Redazione

Carolyn Smith

Il cancro è tornato, ma Carolyn Smith non ha alcuna intenzione di arrendersi. Il presidente della giuria di Ballando con le stelle 2018 ha annunciato il ritorno del male che aveva sconfitto poco tempo fa. “Racconto queste mie esperienze perché certe malattie sono ancora tabù e molte donne hanno bisogno di coraggio e forza. Ora che i medici mi hanno detto cosa mi aspetta mi sono tranquillizzata. Devo sottopormi a 16 sedute di chemioterapia, una a settimana, il venerdì”, aveva raccontato al settimanale Gente sconvolgendo i fans che, in questi mesi l’hanno sempre incoraggiata. Nel corso della prima puntata del programma di Milly Carlucci, Carolyn Smith era al suo posto accanto ai colleghi per giudicare le esibizioni dei concorrenti. Su Instagram, però, Carolyn Smith ha spaventato i fans pubblicando un video con cui ha annunciato l’inizio delle nuove cure per sconfiggere, ancora una volta, il mostro che è tornato ad impossessarsi del suo corpo.

LA BATTAGLIA DI CAROLYN SMITH

Combattiva ed energica come sempre, Carolyn Smith non vuole gettare la spugna e lasciare vincere il male che è tornato a farle compagnia. Da un letto d’ospedale, il giudice di Ballando con le stelle 2018 ha presentato ai fans la macchina che, da oggi, la aiuterà a guarire distruggendo il “bastardo” che è nuovamente dentro di lei. “Buongiorno, voglio presentare una nuova amica. Lei e io facciamo un mazzo così a quel bastardo che ha deciso di rientrare nel mio corpo. Basta: non ha ancora capito chi sono. Lo caccio fuori. Un bel sorriso…” dice Carolyn Smith nel video. Una donna dotata di una grandissima forza e che lancia un messaggio importante a tutte le donne. Tantissimi i like e i commenti ricevuti dai followers. “Forza, sei una grande donna”, “Mi hai lasciato senza parole. Complimenti per la tua forza e l’esempio che dai a tutti”, “E se hai deciso di cacciarlo via a quel bastardo sono certissima che ci riuscirai !!!! Sei immensa”, scrivono i fans.

