Cristina Chiabotto/ Da Fabio Fulco al successo in tv: "Dire certe cose può far male" (Mattino 5)

Cristina Chiabotto, ai microfoni di Mattino Cinque, si racconta tra la fine della lunga storia d'amore con Fabio Fulco al successo in tv con un nuovo programma su canale 5.

16 marzo 2018 - agg. 16 marzo 2018, 10.58 Stella Dibenedetto

Cristina Chiabotto

Dopo dodici lunghi anni di vita con Fabio Fulco, Cristina Chiabotto sta vivendo per la prima volta la vita da single. La sua storia con l’attore è cominciata quando l’ex Miss Italia aveva solo 19 anni. Per la Chiabotto, quelli vissuti accanto a Fulco sono stati anni importanti per la propria crescita personale. Ad un certo punto della scorsa estate, però, l’ex Miss Italia ha capito di non essere più felice decidendo di chiudere definitivamente la storia. Da quel giorno è cominciata la sua rinascita che, al momento, non prevede un nuovo amore. Cristina, infatti, è concentrata sul lavoro dal quale sta ricevendo tantissime soddisfazioni. In questi anni è riuscita a calarsi in tutti i ruoli che le sono stati affidati, diventando con il tempo una conduttrice sempre più apprezzata. Dopo la lunga e importante storia con Fabio Fulco, dunque, Cristina Chiabotto si gode la vita da single e il successo.

UN NUOVO PROGRAMMA TV

Cristina Chiabotto, bellissima e in splendida forma, si racconta ai microfoni di Mattino Cinque. Per l’ex Miss Italia, professionalmente parlando, è un momento magico. Come svela Federica Panicucci, infatti, Cristina Chiabotto ha tanti progetti nel cassetto, compreso un nuovo programma che la vedrà protagonista proprio su canale 5. Da quando fu eletta Miss Italia sono passati molti anni durante i quali è diventata una conduttrice consacrandosi in diversi programmi come Festivalbar e Le Iene. Tifosa della Juventus, è anche stata un’opinionista di Controcampo. Sempre più ambiziosa, ha trovato il tempo anche di diventare conduttrice radiofonica e scrivere il libro. “Sono molto fortunata, non è da tutti vivere esperienze del genere”, afferma Cristina Chiabotto che spera di raccogliere nuovi successi professionali. A 31 anni, dunque, sta vivendo nuovi e importanti capitoli della sua carriera che, da 13 anni le regala una gioia dopo l’altra. Domenica 18 marzo, infatti, parte il nuovo programma di Cristina Chiabotto. Si chiama “Giallo Zafferano” ed è un programma di cucina in cui la Chiabotto è affiancata da uno chef stellato, Davide Scabin.

L’AMORE CON FABIO FULCO

“Sto vivendo una seconda rinascita. A 31 anni, sto cercando nella mia profondità un percorso nuovo e questa cosa è davvero emozionante anche per me”, afferma a Mattino Cinque Cristina Chiabotto che, dopo dodici anni di fidanzamento con Fabio Fulco, ha trovato il coraggio di amare se stessa – “sono una persona che dà molto agli altri e quindi avevo bisogno di pensare a me ed ora sto vivendo questa mia maturità”. Serena, sorridente e per nulla pentita della scelta, Cristina Chiabotto ha ormai voltato pagina. “In una coppia bisogna mantenere il ruolo dell’essere compagna” – afferma Cristina che poi nega che Fabio Fulco l’abbia data per scontata. “Lui ha sempre parlato bene di me anche con gli altri,. Non credo mi abbia data per scontata, forse il problema era io”, spiega la Chiabotto. L’ex Miss Italia, poi, replica alle dichiarazioni di Fabio Fulco: “è una ferita profonda quella che ho, è una ferita che non si rimargina. Me ne sono andato in Cina per non rispondere alle domande”, ha affermato l’attore dopo la rottura. “Queste sono parole che, secondo me, non sono metabolizzate fino in fondo. Quindi io giustifico anche se mi dispiace che lui abbia raccontato dei dettagli. Dire certe cose può far male però io lo capisco perché è una parte importante della mia vita”, ha replicato Cristina.

