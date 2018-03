DONATELLA LOPAR/ Uomini e Donne: continua la conoscenza con Tomas?

Al trono over di Uomini e Donne la personal trainer Donatella Lopar sta frequentando Tomas Fierro. Come sta procedendo la conoscenza tra dama e cavaliere?

16 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Donatella Lopar

Donatella Lopar era finita sotto i riflettori al trono over di Uomini e donne dopo la questione sollevata da Ida Platano sullo scambio di foto tra la personal trainer e Riccardo. Nelle ultime settimane Donatella ha iniziato a frequentare Tomas Fierro, il cavaliere appassionato di calcio. Nell’ultima puntata del trono over Tomas ha chiesto scusa a Valentina per averla“maltrattata” qualche puntata fa, ma la dama ha risposto augurandogli un “in bocca al lupo” vagamente polemico per il proseguimento della conoscenza con Donatella. In quell’occasione Donatella e Tomas hanno ammesso di non essersi visti molto a causa dei tanti impegni, solo qualche breve incontro. Sossio non ha perso occasione per sottolineare che i due vivono entrambi a Milano: “Ma se siete di Milano perché venite qui in trasmissione? Vedetevi direttamente lì no?”. Donatella non ha gradito l’intromissione del calciatore e ha risposto: “E tu hai il coraggio di farmi certi discorsi dopo 3 anni che stai qui?”, insinuando che Sossio voleva solo rifarsi del “due di picche” che gli ha sventolato sotto il naso.

La coppia non piace al popolo del web

Anche Valentina è intervenuta: “Prima ne voleva conoscere tre e adesso non ha tempo neanche per una?”. È scoppiata così una discussione tra le due dame a cui si è unita anche Ida: “Ci conosciamo da un mese. Se siete abituate ad arrivare al sodo in poco tempo è un problema vostro…”, ha chiosato Donatella. A quel punto Tomas ha rivelato di avere in programma un week end con Donatella perché gli piace molto. Sui social però la coppia formata da Donatella e Tomas non sembra trovare molti consensi: “Tomas e Donatella mi sanno di falsità”, Tomas e Donatella sono entrambi di Milano e non riescono ad incontrarsi?! Ha ragione Sossio, vogliono stare lì per altro” e “Donatella e Tomas sono boriosi e cafoni nello stesso modo. Fate scendere i petali e mandateli a casa per mano”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Nella puntata di oggi,venerdì 16 marzo, del trono over di Uomini e Donne Donatella e Tomas si siederanno nuovamente al centro dello studio per parlare della loro conoscenza?

© Riproduzione Riservata.