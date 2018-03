Donald Trump Jr divorzia da Vanessa Haydon/ L'addio dopo tredici anni e cinque figli

Donald Trump Jr, primogenito del presidente degli Stati Uniti, divorzia dalla moglie Vanessa Haydon dopo tredici anni di matrimonio e ben cinque figli.

16 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Donald Trump Jr e Vanessa Haydon - Foto Instagram

Donald Trump Jr divorzia dalla moglie Vanessa Haydon. Il primogenito del presidente degli Stati Uniti e la sua bellissima moglie hanno deciso di scrivere la parola fine sul loro matrimonio presentando la richiesta di divorzio presso un tribunale di New York. L’annuncio è arrivato da un comunicato ufficiale in cui i due si impegnano a rispettarsi. "Ci sarà sempre grande rispetto l'uno per l'altra", hanno fatto sapere Donald Trump Jr e Vanessa Haydon. Secondo alcune indiscrezioni, i due avrebbero deciso di comune accordo di separarsi mettendo fine ad un’unione che durava da ben tredici anni e che ha portato alla nascita di ben cinque figli. Nessuna battaglia legale, dunque, all’orizzonte per la custodia dei figli che restano la priorità assoluta. I due, infatti, non vogliono assolutamente turbare la serenità dei figli a cui intendono donare lo stesso stile di vita che avevano prima del divorzio.

LA CRISI PRIMA DEL DIVORZIO

Prima del divorzio, secondo quanto scrive il New York Post, tra Donald Trump e l’ex modella Vanessa Haydon ci sarebbero stati dei problemi causati soprattutto dai numerosi viaggi di lui e dai suoi eccessivi impegni che avrebbero sottratto tempo alla famiglia. Donald Trump Jr, infatti, è stato attivamente impegnato nella campagna presidenziale del padre e guida la holding di famiglia insieme al fratello Eric, 34 anni da quando il genitore è alla guida degli Stati Uniti. Il primogenito del presidente Usa e la bellissima moglie, dunque, avrebbero condotto per mesi separati fino alla decisione di presentare ufficialmente la richiesta di divorzio. Un gesto che avrebbe fatto Vanessa Haydon presentando tutte le carte necessarie alla Corte Suprema di Manhattan.

