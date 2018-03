Elena Manuele/ Video, la voce più giovane del talent batterà i rivali? (Sanremo Young)

Elena Manuele a Sanremo Young per la finalissima: un percorso di tutto rispetto che l'ha vista fin troppo al centro della classifica. Riuscirà a vincere?

Elena Manuele - Sanremo Young

Elena Manuele concorrerà alla finalissima di Sanremo Young di questa sera, dopo un percorso che l'ha vista primeggiare in diverse puntate. Negli ultimi appuntamenti infatti il suo duetto con Mara Maionchi sulle note della canzone Di sole e d'azzurro di Giorgia e con Iva Zanicchi con il brano Quando quando quando, è riuscito a convincere la giuria al punto da premiarla con il secondo posto in classifica. Senza considerare che è stata una dei concorrenti a riuscire a mettersi in vista durante il quartetto con Perdere l'amore di Massimo Ranieri nella terza puntata. Importante la sua unione sul palco con Marco Masini per il brano Ci vorrebbe il mare che ha emozionato in modo particolare Toto Cutugno, chiamato a rispondere dello Showdown, e il Maestro Diego Basso, arrivato fino alle lacrime. L'esibizione di Elena tuttavia ha riportato all'ordine l'Academy per via dell'intervento di Iva Zanicchi, che ha fatto notare come il giudizio dovesse riguardare la concorrente e non di certo il brano del cantautore. Il rischio in effetti è che il verdetto superi l'interpretazione e premi invece la canzone portata sul palco. Clicca qui per rivedere il video con l'esibizione di Elena Emanuele e Marco Masini a Sanremo Young.

E' UNA DELLE VOCI PIU' PROMETTENTI DEL TALENT

Emozionata la 15enne Elena Manuele, fra i concorrenti più giovani di Sanremo Young e con una voce già ben definita. L'abbiamo vista in alcune serate della kermesse seduta al pianoforte, una delle sue passioni e settore in cui si impegna fin da piccolissima. L'entrata di Elena nel mondo della musica avviene infatti anche grazie a questo strumento, che la spingerà solo un paio di anni fa verso il canto. Le qualità ci sono tutte, dalla pulizia del timbro fino alla capacità dell'esecuzione anche di brani complessi, come La cura di Franco Battiato scelta per la puntata di debutto del talent. Già in quel momento le sue potenzialità sono state fin troppo visibili agli occhi dell'Academy, anche se alla fine è riuscita a posizionarsi solo quinta, subito dopo la più quotata Zaira. Il suo percorso a Sanremo Young le ha permesso tuttavia di mostrare significativi miglioramenti, tanto da sconfiggere in più occasioni i rivali.

UNA VITTORIA DIFFICILE

L'Academy di Sanremo Young non ha avuto alcun dubbio di fronte all'ultima esibizione di Elena Manuele, che è stata premiata di diritto alla finalissima di questa sera. Giovanissima, sfiderà i concorrenti più grandi nell'ultimo step della kermesse, anche se è difficile dato l'andamento del suo percorso che possa addirittura superare i rivali. Anche se la voce di Elena è fra le più brillanti del talent, non è mai riuscita a convincere del tutto l'Academy, forse dubbiosa riguardo alla sua poca dimestichezza con il canto. La 15enne infatti ha dimostrato di avere una dote importante, soprattutto se si considera che ha conosciuto questo mondo solo di recente, ma risulta fin troppo acerba se messa a confronto con altri concorrenti che hanno avuto la possibilità di allenarsi per più tempo e ripulire il proprio timbro dalle prime imperfezioni. Ed è forse proprio per questo che nel corso delle puntate è riuscita a conquistare solo le posizioni intermedie.

