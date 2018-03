Elisa Isoardi/ Critiche dopo le dichiarazioni su Matteo Salvini: Simona Ventura la difende

Elisa Isoardi nella bufera dopo la sua ultima intervista in sui si è detta pronta a fare un passo indietro per amore di Matteo Salvini: Simona Ventura scende in campo per difenderla.

16 marzo 2018 - agg. 16 marzo 2018, 15.28 Stella Dibenedetto

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

Elisa Isoardi non risponde alle critiche che sta ricevendo per le sue ultime dichiarazioni su Matteo Salvini (leggete in basso). La conduttrice, da donna innamorata, si è detta orgogliosa del risultato politico raggiunto dal compagno aggiungendo di essere pronta a fare un passo indietro per non rubare la scena a Salvini. Se finora, infatti, dei due, quella più in vista era sempre stata lei per il lavoro pubblico che, ormai, svolge da anni su Raiuno, dopo le elezioni politiche del 4 marzo, i ruoli si sono capovolti. Matteo Salvini è diventato uno degli uomini più importanti della politica italiana e il prossimo 23 marzo, quando le camere si riuniranno in seduta comune per la prima volta, potrebbe ricoprire un ruolo importante nel Governo. Consapevole degli impegni di Salvini, Elisa Isoardi ha dichiarato di non voler assolutamente mettersi in mostra al punto da aver rifiutato l’etichetta di First Lady. Le sue parole, però, hanno scatenato accese critiche.

PIOGGIA DI CRITICHE

Pioggia di critiche per Elisa Isoardi dopo l’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi. All’indomani della vittoria del compagno Matteo Salvini alle elezioni politiche con la Lega Nord, Elisa Isoardi, consapevole del ruolo che attende Salvini, si è detta pronta a fare un passo indietro per non metterlo in ombra. “Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra”, ha detto la conduttrice. Le parole della Isoardi, però, non sono piaciute alle donne che, sui social, si sono letteralmente scatenate criticandola pesantemente. Molte utenti di Twitter, infatti, riprendendo le parole della conduttrice, hanno ricordato le lunghe lotte fatte dalle donne negli anni per raggiungere l’indipendenza e il riconoscimento dei diritti di cui godono oggi. “Se la Isoardi vuole stare nell'ombra di qualcuno faccia pure, ma non si permetta di dire che è quello che devono fare le donne. Io devo fare solo quello che voglio e desidero e non devo accontentare nessuno” – ha scritto una signora mentre un’altra ha aggiunto – “Anni di emancipazione e di lotta, femminista poi arriva la Isoardi: una donna deve stare all’ombra del proprio uomo”.

SIMONA VENTURA DIFENDE ELISA ISOARDI

Dopo l’intervista, Elisa Isoardi non è più tornata sull’argomento preferendo non rispondere alle critiche che sta ricevendo. Tuttavia, tra i tanti tweet di donne che puntano il dito contro la conduttrice spunta anche quello di Simona Ventura. Super Simo, infatti, con un tweet ha difeso la Isoardi schierandosi dalla sua parte. “Le mie più grandi nemiche in questi anni sono state delle DONNE. Ma ho anche ricevuto da altre DONNE grande solidarietà e assist meravigliosi. Elisa ha esternato il suo pensiero senza ipocrisia. Il problema è che non ci uniremo MAI. Che sconfitta!”, ha scritto la Ventura sottolineando come, ancora oggi, manchi la solidarietà femminile. Le parole della compagna di Matteo Salvini, dunque, continuano a far discutere. La Isoardi, però, quasi sicuramente, resterà in silenzio. In poche occasioni, infatti, ha parlato della sua storia d’amore con Salvini che, oggi più che mai, la conduttrice ha intenzione di proteggere.

Se la #Isoardi vuole stare nell'ombra di qualcuno faccia pure, ma non si permetta di dire che è quello che devono fare le donne. Io devo fare solo quello che voglio e desidero e non devo accontentare nessuno. — Wonder Woman???? (@Ainely88) 15 marzo 2018

Anni di emancipazione e di lotta, femminista poi arriva la #Isoardi : “ una donna deve stare all’ombra del proprio uomo” — Lola Darling (@GliOperai) 15 marzo 2018

Le mie più grandi nemiche in questi anni sono state delle DONNE. Ma ho anche ricevuto da altre DONNE grande solidarietà e assist meravigliosi.

Elisa ha esternato il suo pensiero senza ipocrisia. Il problema è che non ci uniremo MAI. Che sconfitta! #Isoardi — Simona Ventura (@Simo_Ventura) 15 marzo 2018

© Riproduzione Riservata.