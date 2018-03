Fausto Brizzi e Claudia Zanella di nuovo insieme/ Capelli rosa e ricette social per la moglie del regista

Dopo molestopoli e le accuse piovute su Fausto Brizzi da starlette e attrici, sembra che sia tornato il sereno in famiglia e Claudia Zanella cammina di nuovo al suo fianco

16 marzo 2018 Hedda Hopper

Fausto Brizzi e Claudia Zanella

Il caso molestopoli sembra ormai destinato a lasciare le pagine dei settimanali, dei giornali e dei siti internet e per la famiglia di Fausto Brizzi sembra essere arrivato il momento di voltare pagina e riprendere in mano la propria vita. Al fianco al regista c'è ancora una volta la bella Claudia Zanella che nei mesi scorsi sembra aver lasciato la csa che condivideva con Brizzi per riflettere un po' e allontanarsi dal caos mediatico. In molti hanno subito gridato alla crisi ma subito il loro portavoce ha chiarito il fatto che così non era e che Claudia non fosse intenzionata a lasciare il marito e nemmeno a chiedere il divorzio, solo una condizione di facciata? Sembra proprio di no visto che i due sono stati di nuovo avvistati insieme da Novella 2000.

CLAUDIA ZANELLA CAMBIA LOOK E TORNA A SORRIDERE

Adesso la bella Claudia sembra aver ritrovato il sorriso e dopo aver lasciato che il tempo facesse il suo corso, adesso si impegna ad accontentare i suoi fan sui social regalando perle di saggezza in materia di alimentazione vegana su cui ha scritto un libro. Tra video ai fornelli e precisazioni sulla dieta e le voci che spesso circolano sulla mancanza di alcuni elementi importanti a differenza di un'alimentazione mediterranea e completa, Claudia ha mostrato anche la sua nuova pettinatura o, meglio, il suo nuovo colore. Spesso una donna quando dedica ai suoi capelli un cambiamento così drastico è sempre un bisogno di cambiamento e di segnare un passaggio tra vecchio e nuovo, forse il suo ritrovato equilibrio con il compagno le ha finalmente regalato un sorriso? Clicca qui per vedere il suo nuovo look.

© Riproduzione Riservata.