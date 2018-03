Francesco Monte e Paola di Benedetto/ Primo bacio farlocco? Striscia la Notizia potrebbe indagare...

Sono in molti quelli che mettono in dubbio la storia d'amore tra Francesco Monte e Paola di Benedetto e anche il loro primo bacio, finito sulle pagine di Spy, non convince

16 marzo 2018 Hedda Hopper

Francesco Monte e Paola di Bendetto

La questione centrale di oggi è sicuramente il ritorno di Paola di Benedetto in Italia e, in particolare, tra le braccia di Francesco Monte. Il pugliese è ancora al centro del gossip e dopo la sua avventura (corta) all'Isola dei Famosi 2018 adesso torna sotto i riflettori per via di questa presunta liason con la bella Madre Natura. In molti sono convinti che sull'isola non sia nato niente di importante tra loro e che la dimostrazione sta nel fatto che ogni volta che si è parlato di Monte, Paola non ha regalato al pubblico emozioni importanti. Non lo ha fatto in Honduras quando sono arrivati i saluti del pugliese, non è successo in studio quando un mazzo di rose e un biglietto l'hanno accolta e non lo ha fatto nemmeno alla possibilità di incontrare l'ex tronista fuori dallo studio.

IL BACIO VERO OPPURE NO?

Rimane il fatto che Spy li ha beccati insieme all'uscita dal programma e alla fine della diretta di lunedì scorso e li ha seguiti fino in albergo. A quanto pare Monte ha passato la serata con la neo esclusa proprio nell'albergo che ospita i naufraghi al loro ritorno in Italia, ma cosa è successo tra loro? Secondo il settimanale è già scoppiata la passione visto che i due hanno deciso di scambiarsi un bel bacio d'amore a favore dei riflettori e dei flash dei paparazzi, ma siamo sicuri che sia tutto vero? Striscia la Notizia è ancora ancora al canna gate ma presto potrebbe voltare la propria attenzione proprio sul bacio e sulla liason che non per tutti è vera, si tratta solo di una trovata pubblicitaria per sviare il discorso su altro?

