Giorgio Manetti/ Uomini e Donne: il cavaliere lascerà il programma come Anna Tedesco?

Al trono over di Uomini e Donne si continua a parlare della presunta relazione tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco. La dama ha deciso di lasciare il programma, cosa farà il Gabbiano?

16 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Non c’è pace per Giorgio Manetti, cavaliere del trono over di “Uomini e Donne”. Settimana scorsa il Gabbiano è stato “silurato” Da Gemma Galgani che ha deciso di chiudere definitivamente la loro relazione. In questi giorni invece il Manetti è sotto i riflettori per una segnalazione su lui e Anna Tedesco. Da mesi in studio si vocifera che i due abbiano una storia, tesi sostenuta a spada tratta dall’opinionista Gianni Sperti, inoltre in redazione hanno chiamato due ex partecipanti per la presunta storia tra Anna e Giorgio, ma solo una ha avuto il coraggio di entrare in studio. Si tratta di Federica Pirri: “Tornando da Roma ho incontrato Anna in treno. All’epoca usciva con Nino e mi disse che si frequentava assiduamente con Giorgio e che avevano un rapporto bellissimo, mi dicevi che Nino ti aveva appena lasciato in stazione e che era un po’ geloso. Poi hai aggiunto: sai ci sono state due, tre baci veri con Giorgio, una volta è successo in un parcheggio appoggiati a una macchina. È molto preso da me ma ha paura”, dice la ex dama.

Il popolo del web crede a Federica Pirri

Mentre Anna Tedesco cercava di smentire Federica, Giorgio è rimasto seduto sulla sedia senza aprire bocca. Il cavaliere viene invitato a commentare la questione e lui cerca di sdrammatizzare: “Starò invecchiando ma io questi baci con Anna proprio non me li ricordo…”. Maria De Filippi interviene per archiviare la questione, che sembra non avere fine: “Preciso che erano due le persone a dire la stessa cosa. Non so Anna se hai confidato del bacio anche a un’altra ma il contenuto era lo stesso”. Sui social, i fan del programma sembrano credere alla versione di Federica Pirri: “Federica non può essersi inventata tutto... Giorgio e Anna siete ridicoli”, “Anna la scopriamo anche collezionista di ricche figure di m***a senza dignità ne vergogna Mentre Re Giorgio STRANAMENTE TACE” e “Si vede lontano un miglio che sta mentendo e Giorgio è in evidente imbarazzo”, hanno scritto su Twitter. Anna Tedesco ha lasciato il programma, Giorgio la seguirà o resterà in studio?

