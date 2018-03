HOLLYWOOD HOMICIDE/ Su Iris il film con Harrison Ford (oggi, 16 marzo 2018)

Hollywood homicide, il film in onda su Iris oggi, venerdì 16 marzo 2018. Nel cast: Harrison Ford, Lena Olin e Josh Hartnett, alla regia Ron Shelton. Il dettaglio della trama.

16 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST HARRISON FORD

Il film Hollywood homicide va in onda su Iris oggi, venerdì 16 marzo 2018, alle ore 23.45. Una pellicola uscita nel giugno del 2003 per la regia di Ron Shelton. Nel ruolo dei protagonisti vediamo Harrison Ford, Lena Olin e Josh Hartnett. L'attrice svedese Lena Olin è figlia d'arte, sua madre infatti è stata a sua volta attrice mentre suo padre è stato regista e anche cantautore. Lena Olin, oltre ad aver frequentato la Scuola d'arte drammatica nella capitale svedese, è stata allieva di un personaggio del mondo del cinema tra i più celebri a livello mondiale, Ernst Ingmar Bergman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HOLLYWOOD HOMICIDE, LA TRAMA DEL FILM

I protagonisti della storia sono due detective di Los Angeles, entrambi in forza alla squadra omicidi. I due investigatori stanno lavorando ad un caso complicato, in un locale molto frequentato è stato compiuto un assassinio. Kasey Calden (Josh Hartnett) segue una sua pista indipendentemente dal lavoro del collega Joe Gavilan (Harrison Ford) che porta avanti l'indagine a modo suo. Cosa sia successo realmente nel locale è presto detto, in seguito ad una sparatoria quattro giovani rapper hanno perso la vita. I due detective hanno anche da pensare alla loro vita personale, Joe Cavilan è impegnato anche nel settore immobiliare e sta per concludere la vendita di alcuni suoi appartamenti, il denaro ricavato che gli servirà per versare gli alimenti alle ex-mogli. Il detective Calden, che è anche insegnante di yoga, vive come un problema la sua forte attrazione per quasi tutte le donne che incontra. Un'altra passione di Kasey è il teatro, sogna di diventare un attore e probabilmente sarà lui ad interpretare il protagonista nello spettacolo che sta allestendo con la sua compagnia di dilettanti. La maggior parte delle loro energie i due investigatori la spendono per risolvere il caso di assassinio, ancora lontano dall'essere risolto. L'impegno e la tenacia di Caden e Gavilan, porterà i detectives sulle tracce di un possibile mandante del crimine, un certo Antoine Sartain (Isaiah Washington), un noto produttore discografico esperto del genere hip hop. L'uomo è una vecchia conoscenza della polizia, in quanto sospettato tempo addietro di aver assassinato alcuni artisti che avevano espresso l'intenzione di cambiare casa discografica. I due colleghi della squadra omicidi vivranno situazioni molto critiche e paradossali che li porterà ad essere indagati a loro volta. Alla fine riusciranno a risolvere il caso e troveranno anche il responsabile della morte del padre di Kasey.

© Riproduzione Riservata.