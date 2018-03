IL SEGRETO / Il primo incontro di Saul e Julieta: è subito amore? (Anticipazioni 16 marzo)

16 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire oggi su Canale 5, a partire dalle ore 16:30 circa. In essa, infatti, accadranno due avvenimenti degni di nota, che segneranno il punto di partenza per la nuova stagione: il primo riguarderà la decisione di Saul e Prudencio di restare alla villa. Fin dal giorno in cui sono intervenuti per salvare Donna Francisca, la matrona si è affezionata ai due ragazzi, comportandosi con loro come una vera madre. Ha quindi cercato di trattenerli il più possibile nella sua casa, chiedendogli di attendere di rimettersi completamente prima di partire. Ma ora che entrambi si sono completamente ristabiliti, la sua proposta sarà di altro tenore cioè trasferirsi definitivamente alla villa. I due ragazzi accetteranno con piacere l'invito, rendendosi altresì disponibili ad aiutarla in tutte le sue attività. Prudencio ha infatti dimostrato di essere un ottimo contabile, mentre Saul (ricordando moltissimo Tristan) è apparso particolarmente adatto ad occuparsi della gestione del lavoro nei campi. Ma passiamo al secondo argomento degno di nota, in onda questo pomeriggio...

IL SEGRETO: IL PRIMO INCONTRO DI SAUL E JULIETA

Nell'episodio de Il Segreto di oggi avverrà il primo attesissimo incontro tra Saul e Julieta, i protagonisti della nuova stagione. Abbiamo già avuto modo di conoscere i due ragazzi, ma sarà oggi che la coppia avrà modo di conoscersi nel corso della fiera organizzata nella piazza di Puente Viejo. E tra loro avrà luogo un vero e proprio colpo di fulmine, che sorprederà entrambi e farà ripensare ai telespettatori ancora una volta alla grande storia d'amore tra Pepa e Tristan. Ma come in ogni storia che si rispetti, c'è fin da subito un 'ma' da segnalare. Dopo essersi reso conto dell'interesse del fratello verso la ragazza da lui appena conosciuta, Prudencio metterà con lui le cose in chiaro, ricordandogli senza troppi dettaglio un evento del suo passato. Saul dovrà evitare di innamorarsi perché sa che tali sentimenti potrebbero avere conseguenze negative. A cosa si riferirà? Cosa ci sarà di tanto terribile nel suo passato?

