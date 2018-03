Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger e le nuove accuse ad Alessia Marcuzzi: "Mi ha aggredita, è incoerente!"

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news. Non si arresta la querelle tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi. L'ex pornodiva risponde alle accuse a Casa Signorini

16 marzo 2018 Anna Montesano

Eva Henger

La querelle tra Eva Henger e la produzione dell'Isola dei Famosi continua e non accenna ad arrestarsi. Nessuna delle due parti fa un passo indietro rispetto alla questione "cannagate" che lunedì in diretta ha portato Alessia Marcuzzi a perdere le staffe e a scagliarsi contro la Henger. Sul comportamento avuto in puntata, la Marcuzzi non ha fatto poi cenno sul web, neppure se le critiche piombate sui suoi profili social sono tantissime. Diverso, invece, il comportamento di Eva Henger, che sui social risponde ai tanti che la appoggiano e che la criticano. Ma il chiarimento che tutti attendevano dalla Henger è arrivato nel corso dell'ultima puntata di Casa Signorini, dove spiega alcuni punti dell'attacco della Marcuzzi che non ha ben compreso. "Io avrei voluto capire perchè ad un certo punto mi è stata fatta una domanda - esordisce Eva Henger in risposta ad Alfonso Signorini; e continua - io ho cercato di rispondere e di dire che mi era stato detto più volte di non parlare più di questo argomento di non voler parlare".

Eva Henger: "Alessia Marcuzzi? Incoerente, ecco perchè"

Eva Henger a Casa Signorini ammette di essersi sentita aggredita da Alessia Marcuzzi: "E poi sono stata interrotta e praticamente aggredita - perchè questa volta lo dico io che ho sempre difeso Alessia - Addirittura mi ha detto 'Io non ho fatto la moralista con te ' parlando del mio passato e poi ha detto di aver sempre trattato bene mia figlia, ma ci mancherebbe!". Domanda che la stessa Barbara D'Urso si era posta a Pomeriggio 5 e che la Henger ancora commenta: "Che cosa vuol dire che hai trattato bene mia figlia, mia figlia è un essere umano e un concorrente come tutti gli altri e mi ha ripetuto tre volte che l'ha trattata bene. Secondo me questa è la normalità e sicuramente non mi ha fatto un favore". L'ex pornodiva, infine, tiene a chiarire il perchè della sua affermazione infastidita lunedì all'Isola dei Famosi: "Lei aveva detto che dell'argomento ne avrebbe parlato ogni puntata con ogni concorrente eliminato dall'Isola dei Famosi ma non è stato vero perchè, ad esempio, con Giucas Casella non è stato così. C'è sempre una contraddizione, ogni volta vado con ansia in trasmissione dove comunque io devo andare perchè ho un contratto". Cosa risponderà Alessia Marcuzzi?

